Snowden odkázal nváštevníkom CeBITu: Naše práva musíme presadiť sami

(TASR) – Zrejme o jeden z najsledovanejších vrcholov tohtoročného počítačového veľtrhu CeBIT v nemeckom Hannoveri sa dnes podvečer postaral Edward Snowden, ktorý sa prihovoril návštevníkom prostredníctvom telemostu z Ruskej federácie.

Snowden poukázal na ochranu súkromia

Niekdajší spolupracovník americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) a Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktorý výraznou mierou prispel k odhaleniu rozsiahleho monitoringu telefónov a elektronickej komunikácie americkými tajnými službami, podľa vlastných slov nechápe, prečo sa na neho až v takej miere upriamuje pozornosť. Ako totiž formuloval, bol iba mechanizmom týchto odhalení. Snowden si tiež nemyslí, že by boli opodstatnené obavy nemeckej spolkovej vlády z dôsledkov prípadného udelenia azylu jeho osobe, aj keď pripúšťa, že by to americkú stranu nahnevalo.

Najradšej by Rusko opustil smerom do vlasti, aj keď čelí extrémnym vyhrážkam. Osobne však neverí, že by americký justičný systém umožnil korektný proces v tomto prípade. Snowden by sa rád postavil pred porotu, avšak v prípade prezradenia utajených skutočností s tým nemožno rátať. O možnosti omilostenia, o ktorej sa na verejnosti takisto špekulovalo, Snowden na takomto fóre odmietol hovoriť. Priznal však, že by akceptoval aj cestu za mreže, ak by sa to tým podarilo vyriešiť, avšak na čas, ktorý by podľa jeho predstáv bol primeraný. Zároveň poznamenal, že tajné služby budú i kvôli prevencii podobných aktivít v budúcnosti trvať na doživotnom väzení. Informácie priniesol Severonemecký rozhlas (NDR). Snowden využil túto príležitosť, aby nadšencom počítačovej techniky na veľtrhu CeBIT adresoval posolstvo: “Tajné služby nehľadajú iba teroristov, ale aj osoby s prístupom k uzavretým systémom. Ich cieľom sú systémoví administrátori ako vy.” A to nie preto, že by sa domnievali, že ide o kriminálnikov, ale preto, že majú prístup k súkromným údajom, dodal Snowden. “Tomu musíme zabrániť, potrebujeme štandardy pre bezpečné mechanizmy kódovania. K magickému oslobodeniu od tohto nebezpečenstva nedôjde. Naše práva musíme presadiť sami,” podčiarkol.

Úplne v závere ešte najznámejší “whistleblower” planéty prisľúbil, že ak bude môcť Rusko opustiť, o rok nebude “prirodzene” chýbať na scéne CeBIT Global Conferences osobne, pričom dodal, že predtým si bude potrebné vypýtať povolenie od (nemeckej kancelárky) Angely Merkelovej.

