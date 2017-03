Chcete jazdiť na chytrom bicykli? LeEco má pre Vás na vyskúšanie dva nové bicykle

Ohodnoť článok

Inteligentné vozidlá však nie sú jedinou formou inovácie dopravy. Čínska firma LeEco na najväčšej výstave vynálezov na svete, totiž predstavila dva nové inteligentné bicykle, dvojpedálové stroje, ktoré Vás dovezú do cieľa vo veľkom štýle.

Chytrý bicykel

Prvý bicykel je LeEco Inteligentný Cestný Bicykel, ktorý má rám, vidlicu, sedlovku, riadidlá a kolesá vyrobené z vysoko pevných Toray T700 uhlíkových vlákien. Váži iba 8,4 kg, má športové 11-rýchlostné hnacie ústrojenstvo s “jednopílou vpredu” a ďalšie prvky, ako je brzdový set s duálnym otočným osovým mechanizmom. Pre drsnejšie výlety, je tu LeEco Inteligentný Horský Bicykel, ktorý využíva rovnaké uhlíkové vlákna v ráme aj v riadidlách. Tento bicykel váži 12,2 kilogramu a jazdí na 27,5-palcových kolesách/priemeru 650B. Medzi ďalšie šikovné funkcie patrí 11-rýchlostné hnacie ústrojenstvo s jednopílou vpredu a hydraulické brzdy, nastavené pre čo najplynulejšiu jazdu.

Inteligentný Dizajn

Samozrejme, že tieto by nemohi byť “inteligentné”, bez adekvátneho technologického zapojenia. Oba sú vybavené 4-palcovým dotykovým displejom ktorý zobrazuje výstupy LeEco BikeOS systém Android 6.0, ktorý beží pod procesorom 410 Snapdragon a spolu ich napája 6,000mAh batérie. BikeOS umožňuje aktivnu navigáciu s pomocou využitia HERE Máp, prehrávanie a online a offline hudby, vysielačkovú korešpondenciu s inteligentnými LeEco bicyklami v okolí a vedenie evidencie a štatistiky jázd. K dispozícii je celý rad spôsobov, ako sledovať svoje zdravie a výkonnosť, vrátane kompatibility so zariadeniami tretej strany ANT +, senzormi na meranie tepovej frekvencie a výkonu. Bicykle sú tiež vybavené bezpečnostnými funkciami, vrátane automatického osvetlenia a bezpečnostného alarmu. Ak bude náhodou alarm zneškodnený zlodejom a bicykel Vám bude odcudzený, budete upozornený a polohu Vášho bicykla budete môcť vystopovať pomocou mobilnej aplikácie.

Stále ešte nevieme výšku cien LeEco Inteligentného Cestného Bicykla alebo Inteligentého Horského bicykla, ale oba budú k trhu k dispozícii v Spojených štátoch už v 2. štvrťroku 2017. LeEco na prezentácii svojich “Super Bike-ov” hovoril predovšetkým o zahajovacej akcií a spustení amerického predaja v októbri, aj napriek tomu, že bicykle nie sú určené len pre americký trh. Počas niekoľkých mesiacov, však jazdci v Amerike budú môcť naozaj zažiť, čo je to jazdiť na LeEco inteligentných bicykloch.

