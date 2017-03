Legendy bojových umení, ktoré žiaria na filmovom plátne

Ohodnoť článok

Zvučné mená ako Steaven Seagal, Bruce Lee, Daniel Wu, Chuck Norris a Jackie Chan sú neraz spájané s akčnými hrdinami filmových trhákov. Jedno ich však spája. Tým spoločným znakom je ich znalosť východných bojových umení, ktoré vďaka kinematografii preniesli na západ.

Bruce Lee

Patrí medzi prvých previnilcov voči pravidlám Kung – Fu, a to tým, že odhalil múdrosť a poznania tohto bojového umenia „bielym“. Miláčik čínskeho filmu svoju prvú filmovú postavu stvárnil už vo svojich troch mesiacoch. Stal sa populárnym detským hercom v Hongkongu a výborným tanečníkom tanca ča-ča, ktorý študoval ako jediný chlapec na dievčenskej škole, za čo sa pochopiteľne hanbil.

Svoju mužnosť si potom dokazoval ako pouličný bitkár, ktorého nechcel nik rozhnevať. Práve vďaka týmto bitkám ho to začalo čoraz viac priťahovať ku Kung- fu, ale aj k nutnosti odsťahovať sa z Honk Kongu. Časté problémy a potýčky s políciou prinútili Bruce Leeho presťahovať sa do San Francisca v USA, kde sa začal živiť ako učiteľ Kung-fu. Jeho obratnosť a odvahu ocenili hollywoodskí filmári. Aj keď ho najprv obsadzovali len do vedľajších rolí, Bruce Lee strhol na seba pozornosť a stal sa rýchlo miláčikom publika.

Jackie Chan

Idol väčšiny malých chlapcov po celom svete, ktorý sa svoje akrobatické kúsky naučil na Čínskej dramatickej akadémii. Desať rokov tvrdo pracoval a vynikal hlavne v bojovom umení a akrobacii. Po štúdiu sa začal živiť ako kaskadér, čo mu prinieslo zlomeniny snáď každej časti tela. Napriek počiatočnému neúspechu sa vďaka húževnatosti a neobyčajnému humoru dostal na výslnie, aby sa mohol stať vzorom nielen v Kung-fu, ale aj v herectve.

Kung – fu je nesprávne označované ako bojové umenie, pričom tento pojem označuje akékoľvek umenie, ktoré je vykonávané na majstrovskej úrovni. Základná filozofie vychádza z odhodlanosti a vytrvalosti, prepojenia tela a mysle, ktoré vedie k posilneniu fyzickej aj duševnej sily. Základom je sebadisciplína. Kung-fu vychádza zo Shaolinského kláštorného cvičenia, ktoré sa stalo najrozšírenejším bojovým štýlom v Číne. Bojové techniky vznikli na základe pozorovania 5tich zvierat: tigra, opice, medveďa, jeleňa a žeriava.

Kung-fu má širokou škálu ďalších škôl napríklad Thai-chi, Wushu apod.

Vznik umenia: 6. storočie po Kr.

Původ: Indie/Čína

Steven Seagal

Hrdina akčných trhákov je držiteľom 7. danu v Aikidu. K tomuto bojovému športu sa dostal až v dospelosti v Japonsku, kde pôsobil ako inštruktor školy Aikido. Po návrate do USA sa objavil v hľadáčiku filmových producentov a od tej doby je známy ako popredná hviezda akčných filmov. Okrem Aikida sa realizuje ako ekologický aktivista, aktivista v oblasti práv zvierat a bol uznaný ako reinkarnovaný budhistický mních (Terön Chungdrag Dorje).

Aikido vychádza zo sebaobrany a je založené na myšlienke pasivity v boji. Rovnako ako pri Kung-fu dochádza aj pri Aikide k prepojeniu tela a mysle k dosiahnutiu rovnováhy. V Aikide je možné používať pomôcky napr. meč, nôž alebo tyč.

Vznik: 1931 Pôvod: Japonsko

Daniel Wu

Sympatický bojovník sa ako chlapec zamiloval do filmu Kláštor Shaolin, a preto sa začal venovať umeniu Wushu. Neskôr na Oregonskej univerzite založil klub, kde sám aj trénoval. Danielovi sa splnil detský sen, keď si zahral vedľajšiu rolu po boku svojho idola, Jackieho Chana. Herec stvárnil taktiež hlavnú postavu Sunnyho v seriáli Into the Badlands, vysielaného aj na Slovensku na AMC (od 20.3. 2017 v premiere druhá séria). Ako sa raz vyjadril Daniel: „Tajomstvo úspechu herca spočíva v nájdení vlastnej identity prostredníctvom bojových umení. Nejeden z nás, okrem vonkajšieho boja, rieši aj svoj vnútorný boj, čo sme sa snažili preniesť aj do Into the Badlands . Presne tak , ako o tom hovorí filozofia Aikida, Wusha, či Kung-fu.“ Okrem prác na seriáli sa Daniel venuje tréningu rôznych bojových umení a modelingu.

Wushu je bojové umenie vychádzajúce z filozofie Kung-fu. Je to skôr exhibičná forma bojového umenia, ktorá poukazuje na obratnosť a silu. Dôraz je kladený na postupný a individuálny rozvoj jedinca po všetkých stránkach. Existuje približne 500 rôznych štýlov tohoto umenia.

Vznik: 1958 Pôvod: Čína

Chuck Norris

Legenda akčných filmov sa ku kinematografii doslova prebojoval. Vo vojne v Kórei sa po prvýkrát stretol s bojovými športami. Po návrate do USA sa im začal intenzívne venovať a ako prvý muž zo západu dosiahol ôsmy stupeň čierneho pásu v kórejskom umení TaeKwon Do. Stal sa šesťnásobným majstrom USA v karate a založil rad karate škôl naprieč USA. Jedným z jeho učencov bol aj slávny Steve McQueen, ktorý ho doviedol k herectvu.

TaeKwonDo pôvodne slúžilo ako bojový nástroj pre vojnové účely, neskôr bolo upravené i pro civilistov. Vychádza zo starokorejského bojového umenia taekkyonu a spojuje prvky ďalších umení, napríklad Karate. Taekwon Do obsahuje presne 3200 kopov, úderov, blokov a ďalších pohybov. Označuje sa tiež ako „Cesta rúk a nôh“

Vznik: 1955 Pôvod: Kórea