Zúfalí prisťahovalci riskujú nebezpečnú cestu v mrazoch z USA na sever do Kanady

(TASR) – Narastá počet prisťahovalcov, ktorí riskujú ilegálny prechod cez severnú hranicu USA do Kanady, pretože sa obávajú deportácie zo Spojených štátov.

Utečenci sú vystavení obrovským mrazom

Jedným zo zatiaľ malej, ale stále sa zväčšujúcej skupiny takýchto prisťahovalcov je aj Seidi Mohammed z Ghany. V krutých mrazoch, keď teploty siahali hlboko pod 0 stupňov Celzia, sa spolu s priateľom vydal na desaťhodinovú nebezpečnú púť do Kanady. Brodili sa cez polia v snehu až po pás a pre omrzliny prišli o všetky prsty na rukách. Mohammad uviedol, že mal obrovský strach, že po deportovaní do jeho rodnej Ghany by ho tam zabili alebo uväznili. S kamarátom sa teraz cítia v Kanade v bezpečí. “Nech Boh žehná Kanade a jej dobrým ľuďom,” povedal 24-ročný Mohammed. “Vidím rozdiel medzi Kanadou a Spojenými štátmi.”

Žiadatelia o azyl, ktorých v USA odmietli, čoraz viac vnímajú severného suseda ako útočisko. A niektorí sú ochotní riskovať prechod cez hranicu v mraze a snehu, len aby sa do Kanady dostali. Skupiny pomáhajúce utečencom v kanadskej provincii Manitoba, ktorá sa nachádza na hranici s americkými štátmi Minnesota a Severná Dakota, vyhlásili, že tempo príchodu ilegálnych prisťahovalcov sa zvýšilo odvtedy, čo sa prezidentom USA stal Donald Trump a zakázal vstup do USA občanom zo siedmich prevažne moslimských krajín. Utečenci, ktorí sa rozprávali s tlačovou agentúrou AP, uviedli, že Trumpov zákaz a rétorika protimoslimskej kampane sú hlavnými dôvodmi ich odchodu na sever.

Zvyčajne prichádzalo z USA do Manitoby každý rok 50 až 60 utečencov. Kráľovská kanadská jazdecká polícia však uviedla, že tento rok vyzdvihla na hranici neďaleko manitobského mesta Emerson len za posledné dva týždne 40 utečencov. Väčšinu týchto ľudí tvoria Somálčania, ktorých sa týka Trumpov zákaz, ale pochádzajú tiež z Ghany, Džibutska, Nigérie a Burundi. Cestu podnikajú v nebezpečnom období, pripomenula Rita Chahalová, riaditeľka prisťahovaleckého úradu v Manitobe, ktorý sa stará o utečencov.

“Toto je jedna z najchladnejších zím v najchladnejších častiach našej krajiny,” upozornil takisto Ghezae Hagos, poradca prijímacieho zariadenia vo Winnipegu v Manitobe, ktorý prichádza s ilegálnymi prisťahovalcami do styku medzi prvými. Hagosovi 4. februára päť Somálčanov povedalo, že kráčali päť hodín cez polia v mraze mínus 30 stupňov Celzia.

