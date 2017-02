Vysoké ceny služieb a iné negatíva Nového Zélandu

Ohodnoť článok

Nedotknutá príroda, bezpečie na každom kroku a popredné pozície v rebríčkoch hodnotiacich kvalitu života. Môže mať idylický Nový Zéland vôbec nejaké negatíva, ktoré by obyvateľom aj zahraničným návštevníkom sťažovali život v tomto pozemskom raji?

Krajina, ktorej názov naznačuje, že pôjde o celkom iný svet, na aký sme zvyknutí z Európy. Život bez stresu, prebytok voľného času a krása na každom kroku, to všetko sľubuje domov Pána prsteňov, ktorý patrí k najobľúbenejším cieľom miliónov cestovateľov z celého sveta. Aj tak dokonalé miesto ako Nový Zéland má však pár negatív, ktoré vám trochu uberú z radosti.

Komplikovaná železničná preprava

Krajina žijúca úsporne a ekologicky má síce hojne kvalitných ciest, no domáci vsádzajú skôr na železnice. A to aj napriek komplikáciám, ktoré cestovanie tunajšími vlakmi prináša. To sa týka najmä čakania na spoj, ktorý ide iba raz, maximálne dvakrát za deň, nehovoriac o tom, že pred odchodom musíte absolvovať kontrolu ako na letisku.

Predajcovia majú príliš veľa voľna

Kiwici, ako sa domáci oslovujú, majú v porovnaní s inými anglicky hovoriacimi krajinami oveľa viac sviatkov. S tým súvisia aj často zatvorené predajne, čo je z pohľadu zamestnancov dobré, no turistom to komplikuje život. Nezvyčajné nie sú ani prípady, keď sú v období mimo turistickej sezóny obchody zatvorené aj pár dní vkuse.

Desia aj vysoké ceny služieb

Nielenže sú obchody otvorené málo, prekážkou sú ešte aj vysoké ceny. Či už ide o potraviny, oblečenie alebo elektroniku, pri nákupoch musíte načrieť do vrecka hlbšie. Dvojnásobne to platí pri službách, medzi ktorými vynikajú nadpriemerné ceny bývania, najmä v lukratívnych lokalitách najväčších miest.

Autá jazdia vľavo

Snáď najznámejšia nevýhoda, ak sa to za nevýhodu považovať dá, je opačný smer jazdy na cestách. Podobne ako v Anglicku či v Austrálii, aj tu si sadáte za volant na opačnej strane auta ako vo zvyšku sveta. Ak však zvládnete tento spôsob šoférovania, tak v tom prípade nepôjde o negatívum, ktoré by vám malo komplikovať pobyt.

Nevyspytateľné počasie

Kým spôsob cestovania, výšku vreckového a schopnosť šoférovať vľavo ovplyvniť môžeme, s nevyspytateľnosťou miestneho počasia nespravíme nič. Nový Zéland je ako ostrovný štát známy nadpriemernými zrážkami, čo však nie je všetko. Problémom sú takisto veľké teplotné výkyvy, čo platí hlavne na severnom ostrove, kde zažijete trópy aj horskú zimu.

Pri všetkých tých výhodách od krásnej prírody a pohodovej atmosféry až po nezabudnuteľné cestovateľské zážitky sa vyššie uvedené negatíva zdajú ako slabá prekážka k návšteve krajiny. Pán Prsteňov si teda vedel vybrať miesto na bývanie a vôbec sa mu nečudujeme. Nový Zéland je skutočne iný svet, v ktorom je život pokojnejší a šťastnejší, veď skúste sami.