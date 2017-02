Krajiny, v ktorých si môžete pokojne zapáliť joint. Posledná vás poriadne prekvapi

Ohodnoť článok

Poznáte ju pod rôznymi menami: matroš, zelí, gandža, brko, tráva a množstvom ďalších mien. Áno, reč je o marihuane. Toto najrozšírenejšie narkotikum patrí k najobľúbenejším drogám na svete. Marihuana je však kontroverzná a spoločnosť delí na dve skupiny. Jej zástancovia argumentujú pozitívnymi účinkami na zdravie. Marihuana totiž tlmí bolesť, pomáha kĺbom alebo má pozitívny vplyv na liečbu Alzhaimera. Odporcovia marihuany zas argumentujú negatívnym dopadom na spoločnosť či škodlivými účinkami na organizmus, rovnako ako v prípade cigariet. Nech je ako chce, my sme pre vás pripravili zoznám krajín kde si môžete s kľudom zapáliť joint.

Európa:

Česko

Naši susedia dekriminalizovali marihuanu len pred niekoľkými rokmi. Pri sebe môžete mať do 10 gramov, ale v prípade, že vás zastaví polícia, tak vám hrozí pokuta. Pri väčšom množstve je to už však horšie. Marihuanu tu nemôžete predávať.

Holandsko

Kto by nepoznal slávne holandské “coffee shopy”. Predaj marihuany je v Holandsku povolený len v týchto špecializovaných prevádzkach. Iný predaj alebo prevoz je nelegálny. Tolerované množstvo pre vlastnú spotrebu je 5 gramov. Fajčenie na verejnosti je zakázané, ale polícia ho toleruje.

Nórsko

V Nórsku pristupujú k marihuane odlišne. Záleží totiž aké množstvo máte pri sebe. Do menej ako 15 gramov to vnímajú ako množstvo pre vlastnú spotrebu, ale aj tak vás neminie pokuta, a to v rozpätí 170 – 1720 eur. Ak máte pri sebe viac ako 15 gramov, tak sa pripravte na väzenie.

Portugalsko

Portugalsko pristupuje k drogám úplne odlišne než ostatné krajiny. V tejto krajine sú totiž dekriminalizované všetky drogy a užívatelia sú vnímaní ako chorí.

Španielsko

Predaj alebo kúpa sú v celom Španielsku zakázané, ale ak máte pri sebe malé množstvo, tak sa nemusíte ničoho obávať. V krajine je povolené pestovať dve rastliny pre vlastnú spotrebu. V mnohých prípadoch je však polícia benevolentná, samozrejme len pri malých množstvách.

Švajčiarsko

Aj v Švajčiarsku si môžete zapáliť len v tom prípade ak je to malé množstvo, ktoré slúži výhradne na vlastnú spotrebu. Fajčiť na verejných priestranstvách by ste radšej nemali. Tak ako v iných krajinách je predaj či prevoz trestným činom.

Južná a stredná Amerika:

Uruguaj

Uruguaj je jednou z mála krajín kde je marihuana úplne legálna. Môžete si ju kúpiť a fajčiť ako sa vám zachce. Samozrejme, len ak ste starší ako 18 rokov a nebudete behať s vrecom trávy. Uruguaj takto bojuje aj proti kartelom, ktoré na čiernom trhu obchodovali s touto látkou.

Peru

V tejto krajine je legálnych 8 gramov pre vlastnú spotrebu, pri väčšom množstve sa pripravte na väzenie.

Kolumbia

V Kolumbii môžete mať pri sebe maximálne 22 gramov. Avšak predaj je aj naďalej nelegálny. Na svojej záhradke si môžete dopestovať 20 rastlín.

Ekvádor

Povolených je 10 gramov pre vlastnú spotrebu. A tak ako všade predaj je nelegálny.

Jamajka

V Krajine marihuany je marihuana nelegálna. Verili by ste tomu? Ale o jej prísun tu určite nebudete mať núdzu a ani polícia si z toho nebude robiť veľkú hlavu. Všetko však s mierou.

Spojené štáty americké

Spojené štáty sa k marihuane stavajú čoraz otvorenejšie a odzrkadľujú to aj legislatívne zmeny v jednotlivých štátoch únie. Marihuanu si už môžete zapáliť v Kalifornii, Aljaške, Colorade, Oregone, Washingtone, Massachusetts, Maine, Nevade, či v hlavnom meste Washnington D.C. Zmeny chystajú aj ďalšie štáty, takže sa ich počet už čoskoro rozrastie. Každý štát má však pre konzumáciu trávy svoje osobité podmienky. V niektorých štátoch je povolený predaj v niektorých len držanie pre vlastnú spotrebu. Líši sa ja množstvo marihuany, ktoré môžete mať pri sebe. Ale pre jeden joint by vás tu určite nezavreli.

Bonus:

Severná Kórea

Ak rozmýšľate či vidíte správne, tak sa nemusíte obávať, váš zrak je v poriadku. V Severnej Kórey je totiž marihuanu považovaná za úplne obyčajnú rastlinu. Takže nikoho nezaujíma či ju fajčite alebo nie. Je jednoducho legálna. Do KĽDR sa však len tak ľahko nedostanete, takže kroťte svoje vášne.