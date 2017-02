V Benátkach sa začal tradičný karneval, potrvá do 28. februára

Ohodnoť článok

(TASR) – V talianskych Benátkach sa v sobotu večer začal tradičný karneval a mesto na lagúnach zaplavili ľudia v maskách prepracovaných do najmenších detailov. Karneval otvorilo vodné predstavenie: z vôd kanála Cannaregio sa vynorila mýtická kráľovná mora so sprievodom fantastických morských tvorov na počesť oceánu a Mesiaca.

Začína slávny karneval

Karneval potrvá do 28. februára a je jedným z najobľúbenejších akcií Benátok. Jeho súčasťou sú bály masiek, sprievody gondol na kanáloch, súťaž krásy a ďalšie aktivity v meste. Pravdepodobne najočakávanejšou udalosťou je tzv. let anjela, ktorý sa spustí na oceľových lanách z veže sv. Marka do davu ľudí na Námestí sv. Marka. Tento rok ním má byť úradujúca kráľovná karnevalu, minuloročná víťazka súťaže krásy Claudia Marchioriová. Akcia sa uskutoční 19. februára.

Podľa najnovších štatistických údajov z roku 2015 navštívilo karneval v Benátkach, ktoré majú oficiálne 850.000 obyvateľov, 8,7 milióna návštevníkov. Najviac – 2,1 milióna – bola Talianov z iných častí krajiny, 1,1 milióna návštevníkov prišlo z Nemecka, 678.000 zo Spojených štátov a vyše pol milióna z Rakúska. Talianske úrady uviedli, že na kľúčových miestach centra Benátok, kde očakávajú tisíce divákov, ktorí budú sledovať vystúpenia, urobili protiteroristické opatrenia.

