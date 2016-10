Ohodnoť článok

Bratislava 28. októbra (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci stopli vo štvrtok (27.10.) výstavbu náhradných nájomných bytov v mestskej časti Dúbravka v lokalite Pri kríži dovtedy, kým nebude vyriešená situácia s parkovacími miestami a doriešené vybudovanie parku a dosadenie zelene. Hlavné mesto bolo pritom v tejto lokalite v rámci výstavby náhradných bytov najďalej, malo právoplatné stavebné povolenie a po verejnom obstarávaní a odovzdaní staveniska sa malo začať s výstavbou prvých 68 bytov.

Dúbravčania však pozemky, na ktorých má bytový dom vyrásť, využívajú na parkovanie. Hoci od vedenia hlavného mesta dostali prísľub vyriešenia problému s parkovaním, obávajú sa, že sa tak nakoniec nestane. “My nechceme od magistrátu nič iné, len aby malo tých 100 áut kde parkovať. My tu stavbu nechceme, ak sa nevyrieši problém s parkovaním. Výstavba sa blíži a asi sa na to parkovanie zabudne,” upozornil na mestskom zastupiteľstve starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Priznal, že dotknutý pozemok je stavebný, ale podľa neho tu už 40 rokov parkujú autá.

Riaditeľ bratislavského magistrátu Martin Maruška upozornil, že na stavbu je už vydané právoplatné stavebné povolenie, súťaž sa uzatvára a celý proces je v takom štádiu, že nevidí alternatívu, aby bol ukončený.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal uviedol, že toto hlasovanie poslancov je iba zvýraznením absurdity celej situácie, do ktorej zákonodarcovia dostali Bratislavu. “Uložili jej povinnosť postaviť 580 náhradných nájomných bytov, pričom to Bratislava efektívne nevie zrealizovať, lebo na to nemá kompetencie, mestské časti majú stavebné úrady a tie s tým nesúhlasia,” povedal. Podľa primátora je v tomto smere legislatíva zlá a na základe nej sa na Slovensku nepostavil ešte ani jeden náhradný nájomný byt. “Vyzerá to tak, že sa ani nepostaví, pretože je to nesplniteľné. Bratislavu tu stavia do protikladu k svojim obyvateľom,” uviedol. Ako podotkol, mesto o probléme intenzívne rokuje s ministerstvom dopravy a riešenie sa už črtá.

Práve rezort dopravy vo štvrtok informoval, že našiel spolu s magistrátom hlavného mesta spoločnú reč v otázke, ako vyriešiť problém s reštituovanými bytmi v Bratislave. Podľa hovorkyne ministerstva Karolíny Duckej sa riešenie, okrem novej výstavby, hľadá aj v kúpe už postavených bytov z prostriedkov, ktoré má na tento účel rezort vyčlenené.

Hlavné mesto musí podľa zákona do konca roka 2016 zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov, inak im bude musieť preplácať rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným. Táto suma môže dosiahnuť až štyri milióny eur ročne. Mestu však reálne hrozí, že na budúci rok o peniaze zo svojho rozpočtu príde. Primátor Ivo Nesrovnal v septembri uviedol, že náhradné byty do konca roka odovzdať nestihnú.

Mesto má v súčasnosti vybraných šesť lokalít, kde chce náhradné byty postaviť. V bratislavskej Dúbravke chce Pri kríži postaviť 68 a Na vrátkach 116 bytov. V oboch prípadoch už ukončilo v septembri verejné obstarávanie a projekt Pri kríži už má aj stavebné povolenie. So začatím výstavby tu chce mesto začať čím skôr. Magistrát nateraz plánuje výstavbu celkovo 393 náhradných nájomných bytov.

