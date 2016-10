Nebola to jeho prvá vražda! Potkan pod Bratislavou striehne.

Ohodnoť článok

Pod Bratislavou sa rozpína sieť potrubí. Vedú z každej domácnosti, stretávajú sa a spájajú do tunelov, kde sa zlieva špina a smrad rozkladu. Práve na mieste, ktoré v každom vzbudzuje hnus, sa odohrala brutálna vražda, maskovaná ako útok potkanov. Vyšetrovanie sa začína v kanalizácii pod mestom, no kľukatou cestou cez minulosť aj nadchádzajúce prezidentské voľby nás zavedie priamo za väzňom v Leopoldove.

Vyšiel nový strhujúci triler Potkan, ktorý sa odohráva na miestach, kadiaľ chodíte možno aj vy. V Bratislave. V útrobách hlavného mesta zavraždili človeka. Jeho brutálna smrť maskovaná ako útok potkanov zrejme súvisí s blížiacimi sa prezidentskými voľbami.

Alebo je to všetko inak?

Pozrite si TRAILER na Potkana:

Hlavný vyšetrovateľ prípadu Marek Wolf, samotár a neprístupný chlap, sprevádzaný len verným psom Fenrirom, sa práve vrátil domov z Kanady. Vzhľadom na svoje skúsenosti a meno sa stáva šéfom vyšetrovateľov, pričom mnohí ho rozhodne neprijali. Hádžu mu polená pod nohy, ohovárajú ho a tak Wolf musí bojovať nielen vo vnútri svojho tímu, ale vonku naháňať brutálneho vraha.

Jedine Wolf však verí, že za mrežami sedí nesprávny muž…

Otvorila som mu, pozvala som ho dovnútra. Poznala som ho a v tej chvíli som vôbec netušila, čo mi od neho hrozí. Posadil ma na gauč a oznámil mi, že som v nebezpečenstve. Ubezpečil ma, že ma ochráni a postará sa o mňa. Potom urobil presný opak. Nečakala som to, keď ma chytil pod krk. Než som stihla vykríknuť, pevne zatlačil palcami na môj hrtan. Pocítila som bolesť, ktorá však nebola porovnateľná s panikou ovládajúcou moje telo. Nemohla som sa nadýchnuť, nech som sa o to akokoľvek zúfalo snažila. Pokúšala som sa vymaniť z jeho zovretia, metala som sa a udierala som ho do tváre. Držal ma však pevne. Nepovolil a mňa rýchlo opúšťali sily.

Keď moje telo vzdalo boj o prežitie, uprela som pohľad do jeho očí. Šla z nich hrôza a zároveň som z nich vycítila jeho vlastný strach. Nepoddal sa mu a svoj čin dokončil. Vzápätí na neho civeli moje dve prázdne oči bez života. Obraz, ktorý si uchová v hlave do konca svojich dní.

Potkan od Františka Kozmona je výborne vystavaná detektívka, ktorá vás pohltí od prvých strán. Dôverne známe prostredie Bratislavy, ale aj ďalších miest na Slovensku prispievajú k autenticite príbehu. Silné postavy, zaujímavá zápletka a svižné dialógy robia z tejto novinky adepta na jednu z najlepších kníh jesene.

Potkan: http://www.bux.sk/knihy/292143-potkan.html

