Šéfovia výzvedných služieb informovali Trumpa o ruských snahách skompromitovať ho

(CNN) Utajené dokumenty, ktoré minulý týždeň dostali do rúk súčasný prezident Obama a budúci prezident Trump, obsahovali údajne zatiaľ nepodložené tvrdenia o ruských agentoch. Tí majú podľa vlastných slov v rukách kompromitujúce informácie osobného a finančného charakteru o Donaldovi Trumpovi. Televízii CNN to potvrdili viacerí vysokí predstavitelia, ktorí sú o schôdzkach dobre informovaní.

Dokument o informáciach zozbieraných Ruskom mal skompromitovať Trumpa

Dvojstranový súhrn nepodložených obvinení bol pripojený k správe o údajnom zasahovaní Rusov do volieb v roku 2016. Čiastočne sa opierajú o interné správy istého bývalého agenta britskej tajnej služby, ktoré americké tajné služby považujú za dôveryhodného. FBI už vyšetruje hodnovernosť a pravdivosť spomínaných obvinení založených na informáciách z ruských zdrojov, no zatiaľ nepotvrdila, že by sa v interných správach spomínali kľúčové podrobnosti o Donaldovi Trumpovi.

Podľa viacerých zdrojov CNN sa hlavy amerických spravodajských služieb rozhodli pristúpiť k nezvyčajnému kroku a informovať budúceho prezidenta, aby ho upozornili na špekulácie, ktoré v súvislosti aj s jeho osobou kolujú medzi spravodajskými službami, najvyššími predstaviteľmi Kongresu a inými vládnymi predstaviteľmi vo Washingtone.

Dvojstranový súhrn mal podľa dobre informovaných zdrojov CNN zároveň poukázať na skutočnosť, že Rusko má v rukách informácie potenciálne nebezpečné pre obe politické strany, no zverejnilo iba také, ktoré uškodili Hillary Clintonovej a demokratom.

Podľa dvoch pracovníkov národnej bezpečnosti obsahoval súhrn nepodložené obvinenia, že Trumpovi zástupcovia a sprostredkovatelia pre ruskú vládu si počas kampane priebežne vymieňali informácie.

CNN vyhlásilo, že dvojstranový súhrn bol určite pripojený k ostatným dokumentom, ktoré dostal Trump, no nemôže potvrdiť, že na stretnutí so šéfmi spravodajských služieb sa o ňom aj hovorilo.

Trumpov tím sa k situácii naďalej odmieta vyjadriť

CNN preskúmalo 35-stranový súbor interných správ, ktoré boli podkladom pre spomínaný súhrn. Objednať si ju mali najprv Trumpovi stranícki rivali a neskôr aj demokrati. Niektoré z nich boli údajne v obehu už v lete minulého roku.

Podľa zdrojov z bezpečnostných zložiek, informačných služieb a štátnej správy dostali spomínaný dvojstranový súhrn v rovnaký deň, ako Donald Trump, aj štyria hlavní lídri Kongresu, predsedovia a najvyšší predstavitelia spravodajských komisií Snemovne a Senátu – takzvaný Gang ôsmich.

Chýbali v ňom však podrobnosti a informácie o zdrojoch či metódach, ktoré sa spomínali v interných správach bývalého britského agenta. Súhrn bol zjavne považovaný za taký citlivý materiál, že nebol súčasťou oficiálnej utajenej správy o údajných útokoch ruských hakerov, ktorá bola určená širšiemu okruhu adresátov. Formou prílohy ho dostali iba najvyšší predstavitelia: prezident Obama, budúci prezident Trump a osem lídrov Kongresu.

Interné správy, z ktorých vychádza spomínaný dvojstranový súhrn, spísal bývalý agent MI6, ktorý bol vyslaný do Ruska v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Viaceré zdroje CNN potvrdili, že jeho vyšetrovanie v súvislosti s Donaldom Trumpom financovali spočiatku skupiny a sponzori, ktorí podporovali Trumpových republikánskych rivalov ešte počas takzvaných primárok. Zdroje okrem toho uviedli, že len čo sa Donald Trump stal oficiálnym nominantom, financovanie ďalšieho vyšetrovania britského agenta prevzali podporovatelia Hillary Clintonovej.

