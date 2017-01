Úžasný samovyrovnávací sa motocykel Honda vzdoruje gravitácii

Ohodnoť článok

Na parkovacom mieste Vám už motorka nikdy nespadne.

Udržať motocykel kolmo k zemi pri vysokých rýchlostiach je jednoduché, väčšinou sa stačí len udržať. Doteraz, keď šla motorka pomaly po parkovisku, v dopravnej zápche alebo pri zastavení, bola rovnováha spracovávaná jazdcom. To v prípade väčších a ťažších motocyklov, ako cruiserov, bolo veľmi náročné. Honda sa v súčasnosti snaží, aby stabilita na motocykli bola jednoduchšia s novou asistenčnou technológiou riadenia.

Motocykel Honda, ktorý udrží rovnováhu aj bez pomoci človeka

Motocykel od Hondy nepomáha človeku len udržať motorku vo vzpriamenej polohe. Motorka tiež udržiava samú seba, a to aj bez jazdca. Výskumníci si rovnako uvedomili, že pokiaľ motocykel môže zotrvať vo vzpriamenej polohe bez zásahu človeka, prečo by nebolo možné zostrojiť motocykel tak, aby sa dokázal sám aj riadiť? A tak aj urobili. Pokiaľ uvažujete, že Honda to dokázala tým, že svoj výskumný motocykel vybavila s gyroskopmi, mýlite sa. Namiesto použitia gyroskopov spoločnosť začala vývoj technólogie mobility Uni-Cub a aplikovala ho v reálnom svete.

Nie každý dokáže na motocykli udržať rovnováhu. S motockylom od Hondy to však nie je žiadny problém – teda pokiaľ sa transformuje bežný jazdný režim do režimu rovnováhy. Keď sa tak stane, vidlica (kovové tyče, ktoré spájajú predné koleso od zvyšnej časti motocykla) sa predĺži a oddiali prednú pneumatiku od zvyšku cyklu. Nedokážeme ani len tipovať, kedy by sa motocykel s technológiou samovyrovnávacieho rovnovážneho asistenta dostal skutočne do výroby, ale dúfame, že sa tak stane čoskoro, v záujme ochrany našich spätných zrkadiel a rukovätí.

