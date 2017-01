Robotický pomocník od LG je ako vystrihnutý z rozprávky Wall-E

Ohodnoť článok

Spoznajte Hub Robota

V časoch, keď všade kam sa obrátite ďalšia technologická spoločnosť vyvíja inteligentného domáceho asistenta, prišlo LG so svojim vlastným riešením, a to prichádza vo forme priateľsky vyzerajúceho malého robota.

Tip redakcie: CES 2017: Spoločnosť Faraday Future predstavila FF 91 – rýchly elektromobil, ktorým chce zaútočiť na Teslu

Hub Robot

The Hub Robot, ako sa volá, je biela škvrna s dvoma blikajúcimi modrými očami, ktorá slúži ako inteligentný domáci server a osobný asistent. LG už dávnejšie oznámilo, že na CES 2017 prinesie Hub Robota. Okrem krúženia okolo po vás, Hub Robot môže plniť úlohy ako napríklad predhriať rúru, spustiť vysávacieho robota (ďalšiu LG robotickú inováciu), upozorniť vás na blížiace sa úlohy a pripomienky, povedať vám počasie, či prehraťvanie hudbu. Žiadne z týchto úloh nie sú nejak priekopnícke alebo nevyhnutné, ale napríklad pre vašu návštevu by to mohli byť skvelé party triky, pokiaľ by sa teda nevideli tak často.

Tip redakcie: CES 2017: Táto inteligentná kefa na vlasy vás naučí ako sa správne česať

LG zatiaľ pre Hub Robot neoznámil ceny alebo dátum vydania, takže zatiaľ nevieme, kedy by sa mohol začať okolo vás vykrúcať. LG bude musieť ísť s cenou nižšie ak chce prekonať konkurenciu ako Amazon Echo a Google Home, ktoré stoja menej ako 200 $.

Robotické vojny

Ambície LG robotov tu ale nekončia a ako technologický gigant, predstavil aj robotickú kosačku na trávu a Airbota, väčšiu verziu Hub robota určenú na čistenie a sprevádzanie ľudí na letiskách.

Opäť však neboli spomenuté ani priblížené dátumy vydania ani ceny týchto robotov, ale tieto stroje poukazujú na to, že spoločnosť LG obnovenuje kladenie dôrazu na roboty, rovnako ako aj na umelú inteligenciu, ktorá by vedela podať pomocnú ruku v našom každodennom živote.

Tip redakcie: CES 2017: Toyota Concept-i je ako umelá inteligencia na kolesách

Hovorca LG načrtol svoje plány pokročilej umelej inteligencie pre spotrebiče už pred CES a priamo na CES 2017 hovoril aj o svojej technológii DeepThinQ založenej na učení užívateľských návykov, ako aj prenos hlasu a rozoznávanie obrazu, ktoré by dodalo domácim spotrebičom viac inteligencie a personalizácie.

V spolupráci s Amazonom tiež prinášajú Alexu – osobného hlasového asistenta LG spotrebičov, a to konkrétne pre chladničku, ktorá dokáže objednávať položky, ktoré v nej budú ubúdať. Budúcnosť!