CES 2017: Toyota Concept-i je ako umelá inteligencia na kolesách

Ohodnoť článok

Takmer bez tradičných displejov, Concept-i predvída budúcnosť, kde si s našimi autami poháňanými umelou inteligencou, vytvárame vzťahy.

Toyota predstavila auto s AI

Concept-i, koncepčný debut Toyoty na veľtrhu CES 2017, predvída budúcnosť, v ktorej si budeme vytvárať vzťahy so samoriadenými vozidlami – budúcnosť, kde sa naša interakcia neobmedzuje len na dotykový displeji v prístrojovej doske, ale vďaka komunikácii s integrovanou umelou inteligenciou, dokáže automobil predpovedať a vyhovieť potrebám cestujúcich.

Concept-i je kompaktné autonómne auto s úchvatným a organickým dizajnom. Avšak najzaujímavejší – a ťažko vysvetliteľný – je na tomto vozidle interiér. Kabíne totiž do značnej miery chýbajú tradičné čierne dotykové displeje.

Tip redakcie: CES 2017: Nová Toshiba Portégé sa môže pochváliť 16 hodinami výdrže

Toto vozidlo je súčasťou toho, čo tím vývojárov v dizajnovom centre Caltech so sídlom v Kalifornii a oddelenie Toyota Innovation Hub, nazýva filozofia “kinetického tepla” – presvedčenie, že technológia mobility by mala byť hrejivá, príjemná a predovšetkým zábavná”. V podstate, Toyota si myslí, že s našimi vozidlami by sme mali mať ľudskejší a pohlcujúcejší vzťah.

Umelá inteligencia Yui

Takže, namiesto tlačidiel a obrazoviek cestujúci komunikujú s umelou inteligenciou vozidla (AI) – s agentom nazývaným “Yui”, ktorý bude predvídať potreby ľudí na palube, bude merať ich emócie a automaticky na ne reagovať. Tieto reakcie môžu byť verbálne (napr, naznačovanie cieľa jazdy) alebo prostredníctvom prvkov v prostredí, ktoré budú zlepšovať cestujúcim náladu (napríklad zmenou osvetlenia v kabíne). Cestujúci môžu tiež hovoriť s Yui, tak ako hovoria so Siri na svojom smartfóne a zadávať mu tak požiadavky prostredníctvom bežnej jazykovej komunikácie.

Keďže je navrhnutý pre obe – autonómnu aj klasickú jazdu, Concept-i je tiež vybavený volantom a podpornými funkciami pre vodiča, akými sú premietanie video projekcie na zadný stĺpik, ktoré eliminuje mŕtvy uhol a “head-up” displej novej generácie, ktorý pomáha udržiavať vodičove oči a pozornosť na ceste.

Tip redakcie: CES 2017: Táto inteligentná kefa na vlasy vás naučí ako sa správne česať

Tento precitlivelý vzťah s technológiou, pokračuje aj mimo kabíny, čo umožňuje agentovi Yui, aby pozdravil blížiaceho sa vodiča cez vonkajší displeja a otvoril pre neho vertikálne sa otvárajúce dvere. Exteriér tiež obsahuje dynamickú grafiku, ktorá má informovať chodcov, či Concept-i je práve v autonómnom, alebo ľuďmi pilotovanom režime a môže zdieľať vizuálne informácie o ceste pred ním cez grafickú projekciu na zadnej strane vozidla.

Keď uvážime, koľko veľa času trávia moderný tech nadšenci rozprávaním sa s ich zariadeniami – po Siri a Google Alexe a Cortane – nemusí vízia Toyoty byť tak ďaleko od pravdivej budúcnosti.

cnet.com