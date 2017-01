10 predsavzatí do nového roka, ktoré nikdy nesplníte

Ohodnoť článok

Rok 2017 je už tu a s ním aj nespočetné množstvo predsavzatí alebo sľubov, ktoré si dávame v nádeji, že ich tento raz určite dodržíme. A tak veríme predstave, že spolu s novým rokom príde aj naše nové ja. Ruku na srdce – nehovorili ste si to isté aj minulý rok? A čo rok predtým? Prinášame vám zoznam desiatich notoricky známych predsavzatí, ktoré pravdepodobne nikdy nedodržíte.

Začnem sa zdravo stravovať

Po sviatkoch plných obrovského množstva nezdravých jedál patrí toto novoročné predsavzatie azda k najčastejším. Určite si aj vy hovoríte: Budem jesť viac ovocia a zeleniny. Prestanem sa napchávať sladkosťami. Nebudem jesť fastfood. Avšak na smoothie a zeleninové šaláty zabudnete len čo sa vám pod ruky dostane napríklad pizza či čokoládová torta. Nevadí. Možno o rok.

Prestanem piť alkohol

Alkohol patrí k najväčším nerestiam ľudstva, škodí nášmu zdraviu a navyše vyprázdňuje našu peňaženku. Príde nám teda logické, že by sme s ním mali skoncovať – žiť sa dá predsa aj bez neho. Ale ešte jeden pohárik, a tento už bude naozaj posledný, dobre?

Začnem cvičiť

Nikdy nie je v uliciach viac bežcov a vo fitkách toľko odhodlancov ako práve po novom roku. No s pribúdajúcimi dňami počet športovcov priamoúmerne ubúda, a tak sa ocitáte viac ležmo pred telkou ako v pohybe. Ešteže máte istotu, že vám to športové oblečenie v ďalšom roku nebude veľké.

Našetrím si viac peňazí

Skvelý spôsob, ako našetriť viac peňazí, napríklad aj na lepšiu dovolenku, je nemíňať na zbytočnosti, ktoré k životu nepotrebujete. Lenže čo tie nové topánky vo výklade?

Skoncujem so zlozvykmi

Ohrýzanie nechtov, hryzenie pier, či fajčenie. Tak dlho sa ich chcete zbaviť, a kedy je lepší čas prinútiť sa, ako práve na nový rok? Ibaže nie nadarmo sa zlozvyk volá zlozvyk, a na to, aby ste ho porazili, potrebujete nájsť lepší dôvod než len čistú stranu v kalendári.

Budem chodiť skôr spať

Rána sú vždy najväčším utrpením, a to najmä pre tých, ktorí radi ponocujú. Náš problém by preto mohlo vyriešiť, ak by sme si do postele ľahli o čosi skôr. Ale až po tom filme, ktorý večer dávajú.

Naučím sa nový jazyk

Hovoríte si: ,,Rok má 365 dní, a ak sa každý deň naučím zopár slovíčok, o rok budem mať celkom bohatú slovnú zásobu. Ale dnes mi to časovo nevychádza, tak ak jeden deň vynechám, nič sa nestane… A zajtra mám už tiež iný program. K čomu mi je vlastne nový jazyk?“

Strávim menej času na sociálnych sieťach

Menej sociálnych sietí – viac času na zmysluplnejšie veci. Znie to ako celkom pekné novoročné predsavzatie. Ale len kým vám nepípne prvé upozornenie.

Budem chodiť viac pešo

Toto je výborný spôsob, ako pomôcť nielen svojmu zdraviu, ale aj peňaženke. Kiežby ste sa vedeli vymotať z domu skôr. Ešteže existujú pohodlnejšie a rýchlejšie spôsoby prepravy ako vlastné nohy!

Nájdem si lepšiu prácu

Keďže už máte v pláne zdravý životný štýl, zdokonalenie sa v cudzom jazyku a menej času na sociálnych sieťach, zdá sa, že nikdy nebola vhodnejšia doba na sebe zapracovať, aby sa pred vami otvorili nové pracovné príležitosti, ako práve teraz. Bohužiaľ, ostatné predsavzatia vás s odchodom januárových dní postupne opúšťajú, a istota je predsa istota.