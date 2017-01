Päť ľahkých trikov ako okamžite zahnať nervozitu či úzkosť

Ohodnoť článok

Aj keď ste skúsený rečník, veľká prezentácia vám môže stále spôsobiť úzkosť. Rýchly tlkot srdca, trasúce sa ruky, hotová katastrofa. Niektorí z vás môžu znervóznieť už len pri pohľade na zoznam úloh. Prečítajte si ako sa upokojiť za menej ako päť minút. Magazín purewow prináša týchto 5 trikov.

Dýchanie cez jednu nosnú dierku

Túto starovekú techniku vyvinuli jogíni aby tak očistili zablokované energetické kanály. Pohodlne sa usaďte s vystretým chrbtom. Zakryte si ľavú nosnú dierku ľavým ukazovákom a prostredníkom, zhlboka dýchajte cez pravú nosnú dierku. Zakryte si pravú nosnú dierku a dýchajte cez ľavú. Opakujte po dobu jednej až troch minút a pocítite ako sa úzkosť vytráca.

Uvarte si šálku zeleného čaju

Zelený čaj obsahuje aminokyselinu zvanú L-theanín, ktorá pomáha znížiť stres a úzkosť. Navyše, teplá šálka čaju obsahuje EGCG čo je zlúčenina nájdená v čaji, ktorá zvyšuje pocit pokoja.

Počítajte odzadu

Znie to trochu výstredne no verte či nie, je veľmi ťažké robiť si starosti z blížiaceho sa stretnutia s klientom keď sa snažíte spomenúť si či šestka ide pred alebo po sedmičke. Opakujte to tak dlho ako je nutné.

Pustite si vašu obľúbenú pieseň

Máte radosť vždy keď počujete Beyonce? Či ste skôr na Frank Sinatru? Tak či onak ak si pustíte svoju obľúbenú pieseň, zdvihne vám to náladu a ľahšie zdoláte každú úlohu.

Pozitívne afirmácie

Je to tak. Opakovanie si toho čo chcete aby sa stalo robí pre vašu psychiku zázraky. Môžete si to len pošepkať aby vás nikto nepočul. Alebo sa v kúpeľni postavte pred zrkadlo, pozrite sa sami sebe do očí a opakujte: ,,Tento pohovor dám s absolútnym prehľadom.” A je to 🙂