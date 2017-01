Ohodnoť článok

Cvičenie je zábavnejšie a motivujúcejšie, keď ho môžete vykonávať vonku. Ak však nemáte radi chlad, v zimných mesiacoch to môže byť problém. Našťastie existujú aj indoorové aktivity, ktoré vám poriadne zrýchlia tep. Prečo neskúsiť okrem fitnescentra niektoré z nasledujúcich?

Hot joga

Preneste sa do pomyselného tropického pralesa. Bikram, alebo hot joga, je cvičenie, pri ktorom vám určite nebude zima. Nielen, že sa zahrejete, ale sa aj poriadne ponaťahujete. Pozor však na veľké zmeny teplôt – pred vyjdením z budovy sa nezabudnite poriadne osušiť a obliecť.

Cvičenie v obývačke

Hľadáte trénera na doma? Skúste YouTube! Obľúbený portál je plný videí, podľa ktorých môžete cvičiť, či už s vlastnou váhou alebo činkami. A nemusíte vôbec opustiť pohodlie domova.

Plávanie

Dlho ste neboli na plavárni? Túto zimu by ste to mali zmeniť! Plávanie posilňuje takmer všetky svaly tela a je vhodné pre vrcholových športovcov aj ľudí s horšou kondíciou.

Upratovanie

Znie to ako vtip, ale aj upratovanie môže byť zábavné a zdraviu prospešné. Zapnite si energickú hudbu a pustite sa do vysávania či drhnutia kachličiek. Keď si po každej pesničke dáte 10 drepov, uvidíte, že to pocítite.

Korčuľovanie

Aj korčuľovať sa dá vnútri. Možno sa to nezdá, ale tento šport si vyžaduje veľmi pevný stred tela a človek pri ňom namáha málo používané svaly. Je vhodné aj pre ľudí, ktorí majú problémy s kĺbmi.

Vianočná diskotéka

Radi tancujete? Tak to využite! Ak do tanca pôjdete naplno, nielenže sa dobre zabavíte, ale si aj dobre zacvičíte.