Europarlament žiada kvôli reciprocite dočasný vízový režim pre občanov USA

(TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes na miniplenárnom zasadnutí tohto fóra prijali uznesenie, ktorým požiadali Európsku komisiu, aby znovu zaviedla vízovú povinnosť pre občanov USA cestujúcich do krajín Európskej únie.

Buď zrušia víza alebo ich zavedieme aj my

V uznesení europoslancov sa pripomína, že Washington ešte stále zachováva vízovú povinnosť pre občanov piatich členských krajín EÚ – Bulharska, Cypru, Chorvátska, Poľska a Rumunska. Občania týchto krajín musia pred vycestovaním do Spojených štátov požiadať o víza, kým Američania môžu do uvedených krajín cestovať bez vízovej povinnosti. Návrh uznesenia vypracoval Výbor EP pre občianske slobody (LIBE), ktorý žiada exekutívu EÚ, aby prijala potrebné právne kroky do dvoch mesiacov. Na základe princípu reciprocity by v prípade, ak tretia krajina neodstráni vízovú povinnosť do 24 mesiacov od dátumu oznámenia situácie nereciprocity, mala Európska komisia prijať tzv. delegovaný akt, ktorým na 12 mesiacov zruší bezvízový režim pre občanov krajiny nekonajúcej podľa princípu reciprocity. Europarlament, ale aj Rada EÚ môžu voči takémuto aktu vniesť námietky.

