Priateľstvo medzi mužmi a ženami nefunguje. A nemôže za to sex

Nová štúdia Oxfordskej univerzity ponúka odpoveď na večnú otázku, či môže fungovať priateľstvo muža a ženy. Vedci sa tentoraz zamerali na to, ako tieto dve pohlavia vnímajú priateľstvo ako také.

Ako vnímajú priateľstvo obe strany

Zistili, že kým ženy považujú svojich najlepších priateľov za niečo medzi súrodencom a spriaznenou dušou, muži sa kamarátia s tým, s kým je to pohodlné. Profesor Robin Dunbar na to prišiel, keď skúmal, ako sa vyvinuli stredoškolské kamarátstva po odchode na vysokú školu. „U dievčat rozhodlo o pretrvaní kamarátstva to, či spolu naďalej aktívne komunikovali. To u chlapcov nezohrávalo žiadnu rolu. Pre nich je podstatné, či spolu niečo podnikajú. Ženy majú intenzívnejšie a bližšie priateľstvá. U mužov je takýto kamarátsky vzťah zriedkavý. Väčšinou sú súčasťou partie chalanov, ktorí spolu proste niečo robia. Ich vzťahy sú omnoho nezáväznejšie. Ak im kamoš zíde z očí, zíde aj z mysle. Jednoducho si nájdu niekoho iného, s kým pôjdu na pivo.“

Trpkým koncom kamarátstva s mužom si prešlo mnoho žien. Najskôr je všetko super: chodíte spolu na pivo, smejete sa, sťažujete, radíte si vo vzťahoch. A potom sa niečo zmení. Nájde si niekoho. Presťahuje sa (možno len neďaleko). Zmení prácu. Spozná nového spolubývajúceho. Zrazu za vás má náhradu a nedokáže si nájsť čas ani na kávu. Vy sa naivne snažíte ďalej: posielate mu vtipné správy, voláte ho von – jednoducho postupujete tak, ako by to bolo v prípade, že chcete zachrániť kamarátstvo so ženou. Ibaže u muža to nezaberie.

Muži proste nevnímajú priateľstvo rovnako ako ženy. Sex v tom nehrá veľkú rolu – ide o to, koľko času a úsilia sú muži ochotní investovať do platonického vzťahu. Ako to zhrnula oxfordská štúdia: za každým rohom čaká nový parťák na pivo.

Zdroj: telegraph