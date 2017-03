10 chýb, ktoré môžete urobiť na pracovnom pohovore

Ohodnoť článok

Získať prácu nie je jednoduché. Pozvanie na pracovný pohovor by ste preto nemali brať na ľahkú váhu, a mali by ste sa naň patrične pripraviť. Ak chcete svojho potenciálneho zamestnávateľa presvedčiť, že ten pravý kandidát ste práve vy, skúste sa vyvarovať nasledujúcich chýb, ktoré vám môžu zbytočne znížiť šance na úspech.

Nevhodné oblečenie

Prvý dojem je najdôležitejší a vaše oblečenie je to prvé, čo si na vás potenciálny zamestnávateľ všimne. Platí zásada, že outfit na pracovný pohovor by mal vyzerať profesionálne v závislosti od pozície, o ktorú sa uchádzate. Vyhnite sa prestrelkom ako minisukne, nevhodná obuv či silné líčenie. Adekvátne oblečenie je prvý dôkaz toho, že pohovor beriete vážne.

Neskorý príchod

Viete, ako na potenciálneho zamestnávateľa urobiť zlý prvý dojem ešte skôr, ako vôbec prídete? Stačí prísť neskoro. Neskorý príchod totiž avizuje nezodpovednosť a nedostatok rešpektu voči budúcemu zamestnávateľovi. Ak sa chcete vyhnúť neskorému príchodu, dajte si dostatočnú časovú rezervu. Na pracovný pohovor sa však odporúča prísť ideálne 10 minút vopred.

Neznalosť pozície, o ktorú sa uchádzate

Mať prehľad o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o prácu, by mala byť samozrejmosť. Hoci takéto otázky patria na pracovných pohovoroch medzi najčastejšie, aj tak na nich mnohí pohoria. Vyhnite sa zbytočnému trapasu a nájdite si čas na to, aby ste sa o svojom potenciálnom zamestnávateľovi, ako aj o pracovnej pozícií, o ktorú sa uchádzate, dozvedeli čo najviac. Nápomocná vám môže byť najmä internetová či facebooková stránka spoločnosti.

Zahmlievanie údajov v životopise

Každý z nás by chcel byť dokonalý. Avšak zastierať svoje nedokonalosti klamstvami sa naozaj nevypláca. O svojich údajoch a skúsenostiach v životopise by ste preto nemali nikdy klamať, ani ich zbytočne zveličovať či zahmlievať. Pamätajte na to, že váš zamestnávateľ si vás môže veľmi ľahko preveriť, a ak vysvitne, že ste klamali, vaša nádej na úspech je definitívne stratená.

Neopýtať sa žiadne otázky

Pracovný pohovor nie je iba príležitosť spoločnosti dozvedieť sa niečo o vás, ale platí to aj naopak. Preto ak vám dá personalista na konci pohovoru priestor na otázky, využite ho a ukážte, že máte o prácu skutočný záujem.

Zabudnúť si vypnúť telefón

Mobilný telefón na pracovný pohovor nepatrí. Ak chcete dať osobe, ktorá s vami robí pohovor, plnú pozornosť a rešpekt, nezabudnite si ho vopred vypnúť a odložiť.

Ohováranie predchádzajúceho zamestnávateľa

Ak si hľadáte prácu, je vysoko pravdepodobné, že váš minulý, respektíve súčasný zamestnávateľ, nebol alebo nie je ideálny. Vykresľovať vášho bývalého zamestnávateľa v negatívnom svetle je nelojálne, a preto by preto malo byť tabu. V opačnom prípade uškodíte iba sebe, a personalisti budú premýšľať, koľko času prejde, kým budete takto rozprávať aj o ich spoločnosti.

Pýtať sa hneď na plat

Je úplne pochopiteľné, že všetci chceme dostať za svoju prácu adekvátne zaplatené. Pýtať sa na plat skôr, ako na to príde reč, je však nevhodné, pretože to značí váš záujem o konkrétnu sumu, a nie o prácu.

Vyhýbanie sa očnému kontaktu

Základom úspešného pracovného pohovoru je pôsobiť zaujato a sebavedome. Pozeraním do zeme, do stropu alebo kamkoľvek inam, len nie do očí človeka, s ktorým sa rozprávate, je preto zbytočnou chybou, ktorej by ste sa mali vyhnúť.

Hovoriť príliš veľa alebo príliš málo

Na pohovore by ste nemali pôsobiť ani príliš utiahnuto, ani príliš sebavedomo. Dôležité je nájsť zlatú strednú cestu a ukázaťzdravé nadšenie pre pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.