Trump: Múr na hraniciach s Mexikom bude účinnou zbraňou voči drogám a zločinu

(TASR) – Múr na hraniciach s Mexikom bude “veľmi účinnou zbraňou voči drogám a zločinu”, uviedol dnes americký prezident Donald Trump počas svojho prejavu pred oboma komorami Kongresu. Súčasný stav na amerických hraniciach prezident popísal ako “prostredie nezákonného chaosu” a apeloval na obnovu “integrity a právneho štátu” na amerických hraniciach.

Múr má chrániť Američanov

“Práve z tohto dôvodu, začneme čoskoro s výstavbou veľkého múru pozdĺž našich južných hraníc,” pokračoval ďalej Trump. Uviedol, že jeho vláda sa postará o to, aby z USA odstránila členov gangov, drogových dílerov či zločincov. Dodal, že úrady vyhostia zlých ľudí zo Spojených štátov. Nový americký minister pre vnútornú bezpečnosť John Kelly povedal začiatkom februára, že múr na hraniciach s Mexikom by mal byť hotový za dva roky. Celý proces výstavby by sa pritom podľa neho mal začať už v priebehu niekoľkých mesiacov.

Dekrét o stavbe múru na hraniciach s Mexikom, ktorý má zastaviť nelegálnu migráciu z Latinskej Ameriky, podpísal Trump ešte koncom januára, len päť dní po svojom nástupe do úradu. Splnil tak jeden z hlavných sľubov, ktoré dal svojim voličom ešte počas predvolebnej kampane. Donald Trump pritom nie je prvým americkým politikom, ktorý prišiel s nápadom oddeliť USA od Mexika múrom. Už v roku 2006 inicioval výstavbu pohraničnej bariéry vtedajší prezident George W. Bush, pričom sa mu podarilo postaviť oplotenie a zátarasy v dĺžke takmer 1100 kilometrov. Trump počas kampane tvrdil, že chce múrom uzavrieť celú americko-mexickú hranicu dlhú 3200 kilometrov.

