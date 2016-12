Novým premiérom Nového Zélandu sa zrejme stane Bill English

Ohodnoť článok

Nový Zéland: Novým premiérom sa zrejme stane Bill English

(TASR) – Novým novozélandským premiérom sa zrejme stane Bill English, ktorý si zabezpečil podporu väčšiny členov svojej Novozélandskej národnej strany. Jeho dvaja rivali dnes zároveň odstúpili.

Novým premiérom bude Bill Engliah

Na špeciálnom zjazde národniarov, ktorý sa bude konať na budúci týždeň v pondelok, preto Englisha takmer s určitosťou potvrdia ako nového predsedu tejto strany a celej vlády. Členovia strany budú hlasovať aj o novom vicepremiérovi. “Všetko sa to udialo veľmi rýchlo. Nie sú to ešte ani tri dni odvtedy, čo John Key odstúpil, takže som ani nemal čas na to riadne reagovať,” odpovedal English na otázku, ako vníma možnosť, že sa stane novým premiérom.

Key, ktorý v pondelok oznámil, že z osobných dôvodov odstúpi z funkcie predsedu vlády, plánuje predložiť svoju rezignáciu po zjazde strany. Súboja o premiérsku funkciu sa vzdali šéfka polície Judith Collinsová a minister zdravotníctva Jonathan Coleman.

English, ktorý je vicepremiérom a ministrom financií, navrhol za nového šéfa tohto rezortu Stevena Joycea. Záujem o vicepremiérsky post vyjadrili ministerka bytovej výstavby Paula Bennettová a minister energetiky Simon Bridges. Odchádzajúci novozélandský premiér John Key viedol svoju stranu od roku 2006 a funkcie predsedu vlády sa ujal o dva roky neskôr. Ako dôvod svojho odstúpenia uviedol prianie tráviť viac času so svojou rodinou.

