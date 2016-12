Vianoce sa nezaobídu bez dobrých fotiek

Ohodnoť článok

Skoro v každej rodine je takmer tradíciou spraviť si na pamiatku rodinnú fotografiu. Či už pri sviatočne prestretom stole, alebo pri vianočnom stromčeku, alebo na nádherne vyzdobenom námestí. Aby boli vaše vianočné fotky perfektné, je dobré pridŕžať sa pár rád.

Prečo sa fotíme

Čas nezastavíme. Každý rok si povieme, že Vianoce tu boli včera a sú tu zasa. Ubieha to tak rýchlo, že si ani neuvedomíme a naše deti budú dospelé, my s vráskami na čele a striebornými vlasmi, ktoré sa nápadne podobajú na trblietky na vianočnom stromčeku. Aby ste si pocity z Vianoc uchovali v pamäti dlho čerstvé, myslite na to, že fotka, ktorú spravíte, vám bude zdobiť fotoalbum po celé roky. Usilujte sa teda, aby bola čo najreprezentatívnejšia. Je dobré sa na fotenie pripraviť. Či už sa usilujete, aby na fotke dominovala vaša vianočná výzdoba, ktorú ste chystali dva mesiace dopredu, alebo ľudia z rodiny, sú zásady, ktoré je dobré dodržiavať. A tu nehovoríme o tom, že na fotke treba byť upravení, aby sme sa o pár rokov nemuseli hanbiť za hniezdo na hlave alebo fľak na košeli… 🙂

Premýšľajte dopredu

Vianoce trávime doma alebo u svojich blízkych. Vždy sa nájde niekto z rodiny, kto sa podujme na fotenie momentiek alebo skupinových fotografií. Tento rok ste na rade vy? Dobre sa pripravte. Bola by hanba, keby ste chceli fotiť s plnou pamäťovou kartou alebo nenabitou batériou. Deň vopred sa uistite, že váš fotoaparát bude schopný pracovať a vy sa nebudete musieť zdržiavať s vymazávaním fotiek na poslednú chvíľu. Obrali by ste sa o chvíle s rodinou a možno aj makové pupáčiky. Na svoj mobil sa pri vianočnom fotení nespoliehajte, radšej si zadovážte kompakt či zrkadlovku a smelo využívajte ich funkcie.

Postarajte sa o prostredie

Je dôležité, aby miestnosť, v ktorej sa budete zdržiavať a robiť vianočné fotografie, bola dobre osvetlená. Pokiaľ v interiéri svieti slabé svetlo, použite blesk, ideálne externý. Fotografie sa väčšinou robia po štedrej večeri, a to už je za oknami tma. Za spomenutie tiež stoja kulisy. Dajte si pozor, či za maminou držiacou štedrák nie je kopa špinavého riadu alebo na zemi v obývačke otcove špinavé ponožky. Sú to detaily, ktoré by celkový dojem z fotografie značne pokazili. Ani popraskaná stena v paneláku nie je lákavá pre oko. Keď fotíte svojich blízkych, doprajte im tú radosť byť na celej fotke, nech na nej nevyzerajú ako vianočný trpaslík. Zachyťte napríklad ich radosť pri rozbaľovaní darčekov. Špeciálne sa vedia tešiť deti, ale nečudujme sa! Veď sa tešia, ako to ten Ježiško zasa dokázal.

Zorganizujte sa

Je jasné, že si počas dňa budete chcieť aj odpočinúť od fotenia, poverte teda niekoho druhého z rodiny, kto vás vystrieda, a zároveň tým zabezpečíte, že na niektorých fotkách sa ocitnete aj vy sám. Neobmedzujte sa iba na fotenie pri slávnostnom stole a po večeri. Veď vianočný deň je krásny už hneď ráno… Pripravuje sa šalát, ryba, prestiera sa stôl, v niektorých rodinách sa v doobedňajších hodinách ozdobuje stromček. To sú momentky, ktoré vás budú hriať pri srdci po celý rok! Ak príde čas aj na skupinové fotografie, nedovoľte, aby ste na niekoho čakali, zorganizujte sa! Posadajte si k stromčeku alebo inému prvku, ktorý odkazuje na Vianoce, a stlačte spúšť. Keď chcete byť na fotke všetky ako jedna veľká rodina, je dobré nastaviť samospúšť a spraviť hneď viac záberov. Vždy sa nájde niekto, kto práve žmurkne alebo sa musí poškriabať… J Postarajte sa o to, aby vaša rodina na spoločnej fotke nevyzerala ako futbalové mužstvo, vymyslite, ako by si mohli posadať, aby bol záber čo najefektnejší.

