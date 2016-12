7 spôsobov, ako sa ženy môžu presadiť v práci

Ohodnoť článok

Byť ženou na pracovisku nie je vždy ľahké. Máme pre vás 7 tipov, ako o sebe dať vedieť a cítiť sa pri tom dobre.

Pochváľte sa

Ak ste v niečom naozaj dobrá, nie je to chválenkárstvo, ale fakt. Marketing je pre úspech v práci veľmi potrebný, no ľudia, a ženy zvlášť, sa „samochvále“ často vyhýbajú.

Buďte aktívna

Ponúknite sa, že niečo spravíte, aj keď nie ste úplne kvalifikovaná. V najhoršom prípade vašu ponuku odmietnu. V najlepšom si spravíte super reklamu.

Neponižujte sa

Stáva sa, že keď chceme spomenúť niečo, v čom sme dobrí, uvedieme to slovami ako „samochvála smrdí“. Aj keď chceme byť skromní, v skutočnosti prenášame negatívnu energiu na ostatných poslucháčov. Buďte na svoje úspechy právom hrdá.

Spravte si promo

Dajte si záležať na svojom LinkedIn profile a popise na Facebooku či Twitteri. Nezabudnite ani na vizitky. Môžu vám spraviť dobrú službu.

Ozvite sa

Čím častejšie to budete robiť, tým ľahšie vám to pôjde. Ženy sú ešte stálo bežne vnímané ako pohlavie, ktoré má len ticho prikyvovať. Zmeňte to. Nehanbite sa za svoje názory a nebojte sa pýtať.

Podporte iné ženy

Propagujte nápady kolegýň a zdôraznite, že za nimi stoja ony. Zastaňte sa ich, ak je treba. Poproste ich o pomoc na projekte. Spojte sa.

Buďte so sebou spokojná

Ak ste so svojím výkonom spokojná, tak na názore ostatných, koniec koncov, až tak nezáleží.

Zdroj: http://www.huffingtonpost.com/