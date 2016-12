Ohodnoť článok

Aj keď sú dnes mnohé krajiny v médiach vykresľované ako nebezpečné a častokrát sú informácie prehnane dramatické, niektorým destináciám je lepšie vyhnúť sa z dôvodu aktuálnych etnických a politických nepokojov, zvýšenej kriminality, prípadne možných útokov na zahraničných turistov.

Sýria

Krajina, do ktorej ešte pred pár rokmi cestovali mnohí za nevšednou kultúrou a históriou, nie je v tejto chvíli pre turistov kvôli pretrvávajúcej občianskej vojne bezpečnou destináciou.

Irak

Podobne ako v Sýrii, aj tu sú aktuálne zaznamenané ozbrojené útoky a hrozba terorizmu.

Jemen

Podľa štatistiky Global Peace Index, Jemen si v rebríčku mierumilovných krajín pohoršil v roku 2016 najviac. Môže za to počet úmrtí spôsobených ozbrojenými útokmi a narastajúca kriminalita.

Líbya

Líbya je spolu s vyššie spomenutými krajinami zaradená do zoznamu krajín, do ktorých sa neodporúča cestovať kvôli možným únosom cudzincov a bombovým útokom.

Afganistan

Aj keď Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred návštevou krajiny, odvážnejší cestovatelia to risknú a pohybujú sa po vyznačenom území, aj keď veľmi opatrne.

Somálsko

Zatiaľ čo susedná Etiópia v posledných rokoch zaznamenala nárast počtu turistov, cesta do Somálska je vzhľadom k jeho nestabilnej bezpečnostnej situácii, únosom a riziku teroristických útokov, stále riziková.

Stredoafrická republika

Vzhľadom na možné napadnutia, únosy a násilie zo strany ozbrojených rebelov, sa doporučuje vyhnúť sa krajine.

Nigéria

Vysoký stupeň kriminality, korupcia, ignorovanie ľudských práv, ale aj útoky na zahraničných turistov sú hlavné dôvody, prečo by sme mali nateraz návštevu Nigérie vynechať.

Demokratická republika Kongo

Únosy, násilie a ozbrojené krádeže aj za bieleho dňa urobili z krajiny jednu z najnebezpečnejších na svete.

Čad

Prítomnosť extrémistickych organizácií a samovražedné útoky nerobia z krajiny vysnívanú destináciu.

Aj keď je situácia v týchto krajinách nestabilná už dlhší čas, nemalo by nás to odradiť od cestovania po svete úplne. Informujte sa o aktuálnej situácii v destinácii, kam cestujete, filtrujte informácie z médií, a ak je to možné, overte si fakty u ľudí, ktorí v krajine žijú.

