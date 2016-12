Ohodnoť článok

Po emisnom škandále automobilky Volkswagen sa celý automobilový svet začína čoraz viac orientovať na výrobu plne elektrických vozidiel.

Ak si však chcete v súčasnosti zakúpiť plne elektrické vozidlo s dlhým dojazdom, tak povedzme si to úprimne, vaše možnosti sú riadne obmedzené.

Tip redakcie: Čo priniesla výstava Cosmos

V podstate jediným vozidlom, ktoré poháňa len elektrická batéria a je schopné prejsť na jedno nabitie viac ako 240 km, je Tesla. To sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Väčšina hlavných automobiliek, vrátane GM a Volkswagenu sa totiž zaviazali, že do roku 2020 vypustia zo svojich závodov viac ako len jeden plne elektrický automobil. Ich odhodlanie nasledujú aj ďalšie svetové automobilky, a preto sa máme skutočne na čo tešiť.

Poďme si predstaviť niektoré s plánovaných modelov.

Tesla

Už tradične sa na popredných priečkach v produkcii elektromobilov umiestňuje Tesla. Na konci marca tohto roku ohlásila plánovanú výrobu svojho nového Modelu 3. Do výroby by sa mal dostať do konca roku 2017, prípadne začiatkom 2018. Auto prejde na jedno nabitie viac ako 320 km. Predpokladaná cena je 35000 dolárov.

Tesla zároveň plánuje na rok 2019 aj nový Roadster, ktorý bude zameraný predovšetkým na rýchlosť a pre športovejšie ladených vodičov. Auto zrýchli z 0 na 100 za 2,8 s.

Chevrolet

Americký General Motors tento rok odhalil meno svojho prvého, cenovo dostupného automobilu s dojazdom na jedno nabitie až 380 km. Chevrolet Bolt EV je už vo výrobe a jeho cena sa bude pohybovať okolo 30000 dolárov.

Audi

V Januári Audi potvrdilo, že plánuje začať výrobu svojho prvého plne elektrického SUV vo svojom bruselskom závode. Začiatok výroby je naplánovaný na rok 2018. Nový automobil bude svojím prevedením veľmi blízky konceptu e-tron quattro, ktorý firma predstavila na medzinárodnom autosalóne vo Frankfurte v septembri. Nové SUV bude mať tri motory a dojazd na jedno nabitie je stanovený na 500 km. Zároveň sa môžeme tešiť aj na rýchlonabíjanie. Meno nového vozidla zatiaľ nebolo oficiálne oznámené, ale v zákulisí sa vraví, že to môže byť e-tron.

Volkswagen

Volkswagen plánuje do roku 2020 dodať na trh niekoľko elektrických vozidiel. Podľa šéfa najväčšej automobilky by sa ich počet mohol pohybovať až okolo 20 modelov. V októbri na autosalóne v Paríži firma predviedla svoj SUV koncept Volkswagen i.d., ktorý na jedno nabitie prejde 390 km. Nesmieme však zabúdať, že pod Volkswagen patrí aj Audi, takže ambiciózne plány sa môžu vyplniť.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz si kladie za cieľ začať s výrobou plne elektrického SUV v roku 2019. Svoj koncept Generation EQ auto predstavil v Paríži a jeho dojazd na jedno nabitie bude 480 km.

Ford

Automobilka vyhlásila, že do roku 2020 chce vytvoriť 13 hybridov a jeden plne elektrický model. V súčasnej dobe Ford ponúka len jeden plne elektrický automobil, a to Focus Electric. Ďalšie informácie zatiaľ nie sú známe.

Volvo

Volvo ukáže svetu svoj prvý elektromobil v roku 2019. Ďalšie podrobnosti však zatiaľ nevieme. Avšak je možné, že parametre budú porovnateľné s jeho konkurentmi. Prvým modelom bude pravdepodobne kupé alebo SUV, spoločnosť však neskôr plánuje nasadiť aj menšie kompaktné autá.

Renault

Aktuálny model Renault Zoe s dojazdom 320 km je zatiaľ dostupný len v Anglicku. V Paríži však automobilka odhalila aktualizovaný Zoe, ktorý má vylepšenú kapacitu a bude dostupný aj v kontinentálnej Európe.

BMW

BMW už síce ponúka svoj elektromobil i3, ktorý má rozsah 182 km na plné nabitie, ale v jeho plánoch panuje SUV i5, ktoré by sa malo začať vyrábať do roku 2021. Očakáva sa, že vozidlo bude úplne autonómne a jeho parametre budú rovnaké, ako u iných luxusných automobilov.

Zdroj:

http://www.businessinsider.com