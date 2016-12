Ohodnoť článok

Príbehy najslávnejších hrdinov astronautiky, kráčanie po Mesiaci, pohľad na modely rakiet či vstup do riadiaceho strediska NASA. To všetko prináša najväčšia výstava kozmonautiky, ktorá pozýva návštevníkov z Bratislavy a okolia na veľkolepú cestu vesmírom.

Jeden z najväčších pokrokov, k akému sa ľudstvo za svoju dlhodobú históriu dopracovalo, je nepochybne kozmonautika. Schopnosť prekročiť atmosféru, obletieť Zem a údajne aj pristáť na Mesiaci je dôkazom vedeckého potenciálu, ktorý napreduje míľovými krokmi. Dotknúť sa tohto úspechu chcú ľudia z celého sveta a ak nemôžu byť vo vesmíre, tak aspoň túžia zdieľať tieto zážitky prostredníctvom špeciálnych putovných výstav, akými je napríklad Cosmos.

Celosvetová premiéra výstavy v Bratislave

Cosmos Discovery alebo Objavovanie vesmíru, ako organizátori nazvali najväčšiu výstavu kozmonautiky na svete, prebieha len prvý rok. Pre Slovákov je obrovskou poctou, že svoju premiéru si odbila práve u nás. Stalo sa tak 12.septembra, kedy sa na výstavisku v petržalskej Inchebe otvorili brány do vesmíru a návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s najodvážnejšími experimentmi ľudstva.

História kozmonautiky úplne z blízka

Bohatá ponuka výstavy umožnila návštevníkom nahliadnuť do kozmológie celkom zblízka. Okrem príležitosti vidieť na vlastné oči technické zariadenia a naživo si vyskúšať tréningové tempo astronautov ich organizátori obohatia cennými vedomosťami o vývoji kozmonautiky. Podujatie tak zároveň plní vzdelávaciu funkciu, čo ešte viac podporuje motiváciu pokračovať v príprave ďalších ročníkov.

Čo všetko ponúkajú expozície :

výstava je rozdelená na 10 galérií, v ktorých je spolu viac ako 200 exponátov

podujatie sa zameriava na technológie a zariadenia využívane v USA a v Rusku

niektoré modely rakiet a modulov sú prístupné aj k nahliadnutiu do interiéru

súčasťou expozície sú reálne prastaré kúsky asteroidov aj kameňov z Mesiaca

k dispozícii je aj 3D dioráma umožňujúca prechádzku po Mesiaci a Marse

pre odvážlivcov sprístupnili Cosmos Camp, kde spoznajú tréning astronautov

Cosmos Discovery bude otvorená do januára

Lákavé modely rakiet, interaktívne programy či kopa nových poznatkov o cestách do vesmíru by mali byť najlepšou pozvánkou na prehliadku jedinečnej výstavy Cosmos. Možnosť na túto cestu vesmírom máme stále, pretože septembrovou premiérou sa bratislavské dobrodružstvo iba začalo. Výstava má otvorené brány až do januára, takže jej absolvovanie môže byť dobré spestrenie predvianočného alebo novoročného obdobia.

Praktické informácie na záver :

Miesto konania : Incheba, Viedenská cesta, Bratislava

Otváracie hodiny : každý deň od 9:00 do 20:00

Vstupenky : predpredaj v sieti Ticketportal alebo v pokladni v Inchebe do 18:30

Výška vstupného : pondelok–piatok 14€, víkend 16€ (dospelí)

pondelok–piatok 10€, víkend 14€ (študenti, seniori)