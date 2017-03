Ministri financií G20 ustúpili USA, vyhli sa jasnému odmietnutiu protekcionizmu

Ohodnoť článok

(TASR) – Ostré prejavy amerického prezidenta Donalda Trumpa v otázke obchodu začínajú prinášať ovocie. To ukázali závery summitu ministrov financií a šéfov centrálnych bánk krajín skupiny G20, ktorý sa na záver tohto týždňa uskutočnil v nemeckom kúpeľnom meste Baden-Baden.

Ustúpili Amerike

Na rozdiel od pôvodnej rétoriky predstaviteľov viacerých veľkých ekonomík, v ktorej ostro odmietali protekcionizmus, ministri financií G20 v Baden-Badene od tohto prísľubu ustúpili. Tým vyšli v ústrety Trumpovej administratíve, ktorá preferuje také podmienky v obchode, z ktorých budú ťažiť najmä americké firmy a zamestnanci. Trumpova agenda “America First” a protiglobalistická rétorika pritom mnohých spojencov USA podráždila. V záverečnom komuniké sa ministri financií nedohodli na jednoznačnej podpore voľného obchodu. Uviedli len toľko, že “krajiny budú pracovať na posilnení príspevku obchodu ekonomikám”. To je výrazný ústupok od vyhlásení zo zasadnutia v minulom roku, keď v záverečnom komuniké ministri vyzvali, aby sa ekonomiky vyhli “akýmkoľvek formám” protekcionizmu, čo zahrňuje dovozné clá a iné opatrenia obmedzujúce dovoz s cieľom chrániť domáce podniky od tlaku konkurencie.

“Lepší výsledok sme už zaznamenať nemohli,” povedal v sobotu (18. 3.) po skončení dvojdňového summitu americký minister financií Steven Mnuchin, ktorý obhajoval postoje americkej vlády. “Nová americká administratíva má odlišné názory v otázke obchodu,” povedal bývalý bankár Goldman Sachs. “Na niektorých stretnutiach sa jednoducho nepodarí dosiahnuť všetko, čo ste chceli,” povedal nemecký minister financií Wolfgang Schäuble, podľa ktorého to však nie je tragédia. Ako dodal, nie je pravda, že by sa zástupcovia krajín G20 v otázke voľného obchodu vôbec nezhodli. “Je isté, že štáty G20 nie sú zástancami protekcionizmu. Menej jasné ale je, čo jednotlivé krajiny pod slovom protekcionizmus chápu,” dodal. Mnuchin uviedol, že aj Spojené štáty voľný obchod podporujú. Podľa neho však chce Washington určité dohody prehodnotiť, nakoľko obchodné dohody by mali byť výhodné pre obe strany.

