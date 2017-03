Štyri tipy, ako maximalizovať životnosť batérie

Ohodnoť článok

Hlavným nepriateľom každého používateľa mobilných zariadení je vybitá batéria. Tá má pevne danú kapacitu, ktorá sľubuje určitú výdrž. Kapacita batérie sa však používaním zariadenia postupne znižuje. Aj preto vám vydrží smartfón či notebook po dvoch rokoch používania o niečo kratšie na jedno nabitie, ako tomu bolo v dobe, keď ste si zariadenie kúpili a bolo nové. Ide o prirodzené opotrebovanie, ktorému sa nedá úplne vyhnúť. Správnou starostlivosťou o batériu však môžete jej životnosť predĺžiť.

Spoločnosť ASUS odporúča dodržiavať nasledovné tipy:

Snažte sa udržiavať batériu na úrovni 40 – 60 percent kapacity

Recept, ako optimalizovať životnosť batérie vás možnože prekvapí, pretože nevyžaduje žiadne technické schopnosti. Jediné, čo musíte robiť, je udržiavať kapacitu batérie na úrovni 40 – 60 percent. Práve vtedy sa batéria pri nabíjaní najmenej opotrebováva. Teória je pekná, horšie je toto pravidlo dodržiavať v praxi. Znamenalo by to totiž, že musíte notebook alebo smartfón pripájať k nabíjačke každú chvíľu a najmä v prípade smartfónu je to v reálnych podmienkach počas bežného pracovného dňa ťažko realizovateľné. Bez ohľadu na to, ak vám to umožňujú okolnosti, pokúste sa pripojiť zariadenie k nabíjačke na úrovni 40 percent a odpojte ju najneskôr po dosiahnutí 80 percent.

Totiž, každá batéria má určitý počet cyklov nabíjania a po jeho dosiahnutí sa začne prejavovať jej opotrebovanie. Jeden cyklus však neznamená pripojenie a odpojenie zariadenia od nabíjačky, ako si niektorí mylne myslia, ale úplné nabitie 0 – 100 percent. Čiastočné nabíjanie je pre batériu šetrnejšie, a preto je z hľadiska jej životnosti lepšie udržiavať úroveň 40 – 60 percent kapacity.

Nenechávajte zariadenie pripojené k nabíjačke po nabití

V praxi nie je vždy možné riadiť sa prvým pravidlom. Niekedy potrebujete mať k dispozícii plne nabité zariadenie, ktoré zvládne fungovať bez dobíjania počas celého pracovného dňa. V takom prípade si dajte pozor, aby ste nenechávali zariadenie pripojené k nabíjačke aj po dosiahnutí úplného nabitia. Z dlhodobého hľadiska to batérii neprospieva. Pokúste sa teda vyhnúť zlozvyku, akým je pripojenie zariadenia k nabíjačke pred spaním s tým, že ho necháte nabíjať celú noc.

Nabite zariadenie, keď kapacita batérie klesne pod 20 percent

Taktiež nie je dobré čakať, až je batéria skoro vybitá. Optimálne je pripojiť zariadenie k nabíjačke po poklese pod 40 percent kapacity, avšak aj pokiaľ sa touto radou nebudete riadiť, určite sa pokúste pripojiť zariadenie k nabíjačke v momente, keď batéria klesne pod 20 percent. Takmer úplným nabíjaním sa batéria rýchlejšie opotrebováva.

Nepodceňujte dobrú ventiláciu a chladenie

Posledný tip nesúvisí priamo s nabíjaním, ale so všeobecnou starostlivosťou o zariadenie. Tá je často nemenej dôležitá. Základom je zabezpečiť dobrú ventiláciu a chladenie – to sa týka najmä notebookov. Naozaj nie je dobrý nápad používať notebook tak, že zakrývate jeho vetracie otvory. Neprospieva to samotnému zariadeniu ani jeho batérii. Rovnako si dajte pozor na to, kde nechávate notebook či smartfón. Nie je napr. rozumné nechať zariadenie nabíjať na parapete okna počas horúceho slnečného dňa tak, aby naň priamo svietilo slnko.