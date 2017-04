V Louisiane mizne pobrežie, vyhlásili stav pohotovosti

Ohodnoť článok

Washington (TASR) – V americkom štáte Louisiana rapídne eroduje pobrežie, tamojší guvernér preto vyhlásil stav pohotovosti. Cieľom tohto kroku je pritiahnuť viac pozornosti a primäť vládu k rýchlejšiemu konaniu.

“Louisiana zažíva jednu z najrýchlejších erózií pobrežia na svete. Tento zložitý a krehký ekosystém mizne alarmujúcou rýchlosťou – viac než 4 600 štvorcových kilometrov zeme medzi rokmi 1932-2010. Len v období od roku 2004 do roku 2008 sme prišli o viac ako 770 štvorcových kilometrov pobrežných močiarov,” píše sa vo vyhlásení pohotovosti.

Príčin erózie pobrežia je viacero

Klimatické zmeny, stúpajúca hladina mora, pokles pôdy, hurikány, silné vlnobitie počas búrok, záplavy, prerušenie prepojenia rieky Mississippi s pobrežnými močiarmi a čistenie pobrežia po havárii na ropnej plošine Deepwater Horizon v Mexickom zálive v roku 2010.

“Ak nezačneme konať, do roku 2050 stratí Louisiana ďalších viac než 5800 štvorcových kilometrov pobrežia,” varoval vo vyhlásení guvernér štátu John Bel Edwards a dodal, že viac ako polovica obyvateľov štátu žije práve na pobreží.

Louisiana už v roku 2007 vypracovala plán trvalo udržateľného pobrežia, teraz majú tamojší zákonodarcovia na stole aktualizovaný plán a návrh rozpočtu až do roku 2050. Projekty na obnovu pobrežia by mali stáť až 50 miliárd dolárov. Väčšina financií by mala ísť z náhrady škody, ktorú vláde zaplatila ropná spoločnosť British Petroleum (BP) po havárii z roku 2010.

Guvernér apeluje nielen na štátnych zákonodarcov, ale aj na federálnu vládu. Po schválení projektov na štátnej úrovni budú totiž potrebné aj federálne povolenia a posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

John Bel Edwards požiadal prezidenta Donalda Trumpa, aby vyhlásil eróziu pobrežia v Louisiane za mimoriadnu udalosť celonárodného významu a poskytol štátu primeranú pozornosť a spoluprácu.

“Pobrežie Louisiany je v stave krízy a pohotovosti, ktorý si vyžaduje okamžité a urgentné konanie a pozornosť, ak máme odvrátiť ďalšie škody na životoch, majetkoch, bezpečnosti a blahobyte obyvateľov Louisiany i celého národa. Neodkladné riešenie problému obnoví ekonomiku štátu a prinesie prospech nasledujúcim generáciám,” uviedol guvernér.

