Kvalita potravín nás zaujíma viac ako cena. Po škandále s brazílskym mäsom dvojnásobne 5 (100%) 2 votes

Sme to, čo jeme. Ak toto pravidlo platí doslovne, po konzumácii istých potravín sa z našich tiel stávajú odpadkové koše. Príkladom je nedávny škandál s brazílskym mäsom, po ktorom by sme sa mali utvrdiť, že kvalita na tanieri je pre nás prednejšia ako úspora v peňaženke.

Nech to stojí, čo to stojí, zdravie a dobrý apetít je na prvom mieste. Aspoň takto uvažuje stále väčší podiel Slovákov, ktorí sa už nemôžu pozerať na katastrofálnu kvalitu vybraných lacných potravín dovážaných zo zahraničia. Potvrdil to aj nedávny prieskum agentúry AKO, ktorá sa na podnet agrorezortu pýtala Slovákov, podľa čoho si vyberajú potraviny. A výsledky ukázali, že cena mala od prvého miesta ďaleko.

Slovenský spotrebiteľ mení svoje správanie

Nedávny škandál s brazílskym mäsom nepotrebuje komentár. Chyba Európskej únie, ktorá na svoj trh pustila chemicky ošetrované pokazené mäso, hovorí samo za seba. Po opakujúcich sa prípadoch tohto typu ide o ďalší signál, že medzi lacnými dovážanými potravinami sa skrýva mnoho odpadu. To nás ešte viac ženie k zmene spotrebiteľských návykov, ktorá zvýši podiel ľudí dávajúcich kvalitu na prvé miesto.

Tip redakcie: Chceme kvalitu, no slovenské potraviny stále nekupujeme

Cena potravín sa stáva až treťoradá

Spomínaný prieskum priniesol jasné závery, ktoré potvrdzujú, že cena nie je pri výbere jedla ani zďaleka smerodajná. Dokonca sa stáva treťoradou, nakoľko kľúčovú úlohu zohráva pôvod kupovaných výrobkov. Istý vplyv na rozhodovanie spotrebiteľov má aj trvanlivosť a zloženie potravín odhaľujúce ich význam pre zdravie, no v porovnaní s kvalitou, pôvodom a cenou ťahajú za kratší koniec.

Kvalita – 51% Slovákov dáva pri výbere potravín na prvé miesto kvalitu. Pôvod – Ak je výrobok zo slovenskej produkcie, dostáva prednosť u 41% spotrebiteľov. Cena – Význam nízkej ceny pri kúpe potravín ďalej klesá, zaujíma už len 40% ľudí. Nutričná hodnota – Zdravý vplyv potravín zatiaľ preferuje len 21% opýtaných. Trvanlivosť – 12% respondentov dáva dôraz na trvanlivosť zakúpených produktov.

Kupujme slovenské výrobky

Napriek tomu, že prehnaná medializácia škandálov so zahraničnými potravinami je v snahe podporiť domácich výrobcov cielená, pomáha triediť kvalitu od bordelu v našich obchodoch. Aj vďaka tomu prinášajú posledné prieskumy informácie o tom, že dopyt po kvalitnom jedle stúpa a predbieha túžbu ušetriť. Ak sa to ešte spojí s preferovaním domácich výrobkov, sme na najlepšej ceste zmeniť náš trh sami bez toho, aby sme čakali na nečinnosť kompetentných.

Čítajte tiež:

Labky preč! Tieto potraviny môžu ohroziť život vašich domácich miláčikov

Čo sa udeje vo vašom mozgu, keď prestanete prijímať cukor