RADÍME: Kliešťa treba vykývať pinzetou bez použitia mydla, oleja či vaty

Ako bezpečne vybrať kliešťa

Bratislava 19. apríla (TASR) – Prisatého kliešťa možno z tela najjednoduchšie odstrániť pinzetou čo najbližšie pri koži. Odborníci ho odporúčajú vykývať, nie vytočiť. V druhom prípade hrozí, že nedôjde k vybratiu hlavičky. Miesto treba dezinfikovať jódovou tinktúrou, prípadne silnejším alkoholom, radí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Pri odstraňovaní kliešťa je potrebná opatrnosť. Dôležité je nerozpučiť a neudusiť ho. Z tela ho treba odstrániť čo najskôr. “Nemožno si pomáhať vatou, nanášať na neho tekuté mydlo a olejové prípravky,” radí ÚVZ SR. Môže totiž dôjsť k vyprázdneniu obsahu čriev kliešťa do rany, čím sa zvyšuje riziko nákazy ochoreniami, ktoré prenáša. Ak sa ho z tela nepodarí dostať celého, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc. Rovnako ju treba vyhľadať aj v prípade, ak rana po vybratí kliešťa neustúpi ani po niekoľkých dňoch.

Kliešte sa v prírode objavujú zväčša od apríla do októbra. Aktívne začínajú byť od ôsmich stupňov Celzia. Nachádzajú sa po celom Slovensku, nie všetky sú však nosičom vírusu. Tie nakazené sú predovšetkým pozdĺž rieky Váh. Prenášajú kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu. V oboch prípadoch ide o infekčné ochorenia. Najistejšia ochrana pred encefalitídou je očkovanie, proti borelióze sa očkovať nedá.

V prírode sa treba chrániť správnym odevom a použitím repelentov

Ľudia by si mali obliecť dlhé nohavice zapravené do ponožiek či tričká s dlhými rukávmi. Odev by mal byť svetlý. Vhodné je vyhýbať sa vysokým trávam a kríkom, kde sa kliešte združujú najviac.

Pri kontrole oblečenia a tela by sa mali ľudia sústrediť na oblasť hlavy, krku, podpazušia, pupku, slabín a nôh. U detí sa kliešť často nachádza na hlave vo vlasovej čiare a za ušami, počas prehliadky je vhodné použiť aj lupu.

Lekári vlani hlásili 174 ochorení na kliešťovú encefalitídu. Minulý rok si nevyžiadala úmrtie. Na lymskú boreliózu vlani ochorelo 1105 osôb, lekári takisto nezaznamenali úmrtie. Kliešťovú encefalitídu doktori najviac diagnostikovali v Banskobystrickom kraji, najmenej v Bratislavskom. Na lymskú boreliózu ochorelo najviac ľudí v Žilinskom kraji a najmenej v Bratislavskom.

