Turecký prezident obvinil Nemecko z “nacistických praktík”

(TASR) – Nemecko sa oddáva “nacistickým praktikám”, keď odopiera tureckým politikom právo viesť pred nadchádzajúcim tureckým referendom kampaň medzi Turkami žijúcimi v Nemecku. Vyhlásil dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Vzťahy medzi Nemeckom a Tureckom sú čoraz viac napäté

“Vaše praktiky sa v ničom nelíšia od nacistických praktík v minulosti,” citovala ho turecká štátna tlačová agentúra Anadolu. Erdogan to povedal na akcii, ktorú v Istanbule zorganizovala ženská organizácia Kadem. Turecký prezident, ktorý chce v ústavnom referende naplávanom na 16. apríla získať širšie výkonné právomoci a oslabiť vplyv parlamentu, ďalej obvinil Nemecko, že je nedemokratické. Holandský pravicový populista Geert Wilders povedal dnes zahraničným novinárom, že Erdogan je “islamský fašistický vodca”. Vyjadril sa tiež, že by až do referenda zakázal celej tureckej vláde akúkoľvek návštevu Holandska, aby zabránil jej ministrom robiť tam kampaň za zmenu tureckej ústavy.

Holandskú vládu obvinil zo slabosti, že nezakázala tureckému ministrovi zahraničných vecí usporiadať v Rotterdame zhromaždenie na podporu novelizovanej ústavy. Turecké úrady predtým oznámili, že turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu má 11. marca predniesť prejav v holandskom Rotterdame, kde žije veľká turecká menšina, a to na podujatí súvisiacom s uvedeným referendom. “Na tomto nebudeme spolupracovať, nepovažujeme to za žiaduce,” reagoval na Facebooku holandský premiér Mark Rutte.

