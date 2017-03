Merkelová odmietla, že by spustenie brexitu zatienilo summit EÚ v Ríme

Ohodnoť článok

(TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkleová odmietla dnes myšlienku, že by očakávané spustenie brexitu mohlo zatieniť nadchádzajúci summit pri príležitosti 60. výročia uzavretia Rímskych zmlúv, jedného zo základov neskoršej európskej integrácie.

Stretnutie v Ríme

Šéfovia štátov či vlád členských krajín Európskej únie sa stretnú v Ríme v sobotu 25. marca a Británia dnes oznámila, že oficiálne spustí proces svojho odchodu z EÚ v stredu 29. marca. Merkelová poznamenala, že britská premiérka Theresa Mayová vždy hovorila, že spustí brexit do konca marca. “Nie je absolútne žiadny rozdiel v tom, či to oznámi o jeden deň skôr, alebo o tri či sedem dní neskôr,” dodala. A zdôraznila, že v EÚ sa v najbližších rokoch sústredí na to, “ako môžeme posilniť spoluprácu 27” zvyšných členov EÚ.

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble dnes na stretnutí s kolegami z Euroskupiny v Bruseli vyjadril presvedčenie, že Británia počas rokovaní s Úniou zaplatí to, čo jej dlhuje. “Británia je spoľahlivý partner vo všetkých medzinárodných dohodách – o tom nepochybujem,” uviedol. Britskí vyjednávači sa však istotne budú dohadovať o výške “rozvodového” účtu, ktorý EÚ zaplatia.

Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek dnes v Českej televízii povedal, že budúca dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou je “experiment” s neistým výsledkom. Rokovania podľa neho zavedú obe strany na neznáme územie. Francúzskemu ministrovi financií Michelovi Sapinovi podľa jeho slov odľahlo, že sa rokovania o odchode Británie z EÚ konečne na budúci týždeň začnú. “Konečne. Čakali sme na začatie rokovaní od hlasovania o brexite… Trvalo to dlho…, ale konečne sa tým budeme môcť podrobne zaoberať,” povedal reportérom v Bruseli. Sapin dúfa, že rokovania s Britániou “budú vedené konštruktívne, a to oboma stranami”.

