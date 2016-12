Ohodnoť článok

Taliansko: Hnutie piatich hviezd je pripravené vládnuť, žiada predčasné voľby

Rím 5. decembra (TASR) – Talianske populistické a euroskeptické Hnutie piatich hviezd (M5S) vyzvalo dnes na okamžité usporiadanie predčasných parlamentných volieb a vyjadrilo pripravenosť prevziať moc v krajine.

Tip redakcie: Najhoršie psychologické experimenty a ich prekvapivé závery

Reagovalo tak na výsledky nedeľňajšieho referenda, v ktorom talianski voliči odmietli ústavnú reformu presadzovanú premiérom Matteom Renzim. Predseda vlády následne avizoval, že ešte dnes popoludní odstúpi z funkcie.

M5S chce predčasné voľby v Taliansku

“Demokracia zvíťazila,” napísal na svojom blogu zakladateľ M5S, komik Beppe Grillo, čím komentoval výsledky plebiscitu. Jeho hnutie počas kampane tvrdo agitovalo za odmietnutie reformy. Grillo súčasne vyzval na bezodkladné vypísanie predčasných volieb. Hnutie piatich hviezd podľa neho začne ihneď zostavovať svoj vládny tím a politickú platformu, s ktorou sa bude vo voľbách uchádzať o hlasy voličov.

Podľa konečných výsledkov Taliani odmietli reformu ústavy v pomere hlasov 59,11 ku 40,89 percenta, informoval denník Guardian. Na hlasovaní sa zúčastnilo 65,47 percenta voličov, čo je na talianske pomery mimoriadne vysoká účasť. Odporcovia reformy zvíťazili omnoho väčším pomerom hlasov, než to predpovedali predvolebné prieskumy.

Zvyšok Európy má obavy

V prípadných predčasných voľbách by Hnutie piatich hviezd muselo súperiť o hlasy voličov s Renziho Demokratickou stranou, vďaka novozavedenému dvojkolovému volebného systému by však zrejme zvíťazilo. Mainstreamové strany v tejto súvislosti zvažujú opätovnú zmenu volebného zákona. Perspektíva volebného víťazstva M5S vyvoláva obavy finančných trhov, keďže toto protisystémové hnutie presadzuje referendum o to, či Taliansko naďalej zostane členskou krajinou eurozóny. Grillovi hnutie nateraz odmieta akékoľvek spojenectvo s niektorou zo zavedených strán, čo by mu mohlo skomplikovať snahy o vytvorenie vlády.

Čítaj tiež:

Taliansky premiér Matteo Renzi odstupuje z funkcie

7 spôsobov, ako sa ženy môžu presadiť v práci

Rakúsko: Prezidentské voľby sa skončili; podľa odhadu je víťazom Van der Bellen