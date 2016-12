Ohodnoť článok

Rakúsko: Prezidentské voľby sa skončili; podľa odhadu je víťazom Van der Bellen

Viedeň 4. decembra (TASR) – Predpokladaným víťazom opakovaného druhého kola prezidentských volieb v Rakúsku je bývalý predseda strany Zelených Alexander Van der Bellen, ktorý kandidoval ako nezávislý.

Hofer priznal porážku

Vyplýva to z prvého odhadu výsledkov dnešného hlasovania, ktorý priniesla rakúska verejnoprávna stanica ORF krátko po zatvorení volebných miestností o 17.00 h. Podľa zverejnených údajov by mal Van der Bellen opäť zvíťaziť nad kandidátom pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Norbertom Hoferom, tentoraz však presvedčivejšie, a to v pomere 53,6 ku 46,4 percenta odovzdaných hlasov. Odhad vychádza z 58 percent zrátaných hlasov, pričom je uvádzaná prípustná odchýlka 1,2 percentuálneho bodu, čo znamená, že Hoferova porážka je už zrejme istá.

