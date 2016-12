Ohodnoť článok

ANALÝZA: Každý Slovák minul za prvý polrok približne 1700 eur v obchodoch

Bratislava (TASR) – Za 1. polrok tohto roka utŕžili slovenské obchody viac ako 9,2 miliardy eur. Ak by sa táto suma prepočítala na jedného obyvateľa, znamenalo by to, že každý Slovák minul za prvých šesť mesiacov tohto roka približne 1700 eur. Vyplýva to z analýzy Poštovej banky.

Tip redakcie: Stephena Hawkinga v Ríme hospitalizovali

Približne 47 % z tejto útraty podľa analytičky banky Jany Glasovej ľudia nechali v supermarketoch či hypermaketoch. “Takmer pätina výdavkov smerovala do obchodov s ostatným tovarom, ako sú predajne s oblečením, kozmetikou, liekmi či šperkmi,” priblížila Glasová. Zároveň približne desatinu z peňazí ľudia minuli pri tankovaní na čerpacích staniciach a rovnako desatinu v predajniach s tovarom pre domácnosť a v internetových obchodoch.

Analytička však pripomína, že najúspešnejším obdobím z pohľadu maloobchodníkov je zvyčajne posledný štvrťrok roka a v rámci neho to býva december. Dôvodom sú samozrejme vianočné sviatky, pred ktorými vrcholí nakupovanie. “Posledný kvartál roka sa preto na celoročných tržbách maloobchodníkov podieľal vlani až 27 %,” vyčíslila Glasová. Ostatné štvrťroky si podľa jej slov z celkových tržieb ukrojili podiel o veľkosti 23 % až 25 %.

Nárast tržieb zaznamenali maloobchodníci

Nadpriemerné tržby počas posledného štvrťroka vlani zaznamenali takmer všetky oblasti maloobchodu. “Výnimkou boli iba čerpacie stanice, keďže motoristická sezóna pripadá hlavne na jar a leto,” vysvetlila analytička. Najväčšiu radosť prináša podľa nej záver roka predovšetkým predajcom hračiek, športových potrieb a iného tovaru pre kultúru a rekreáciu. Tiež predajcom zariadení ako počítače, telefóny či predajcom zariadenia do domácností a obchodníkom v stánkoch a na trhoch.

“V týchto prípadoch je najciteľnejší nárast tržieb v závere roka, pričom tržby dosiahnuté v poslednom kvartáli predstavujú až takmer tretinu z ich celoročných tržieb,” opísala. Súvisí to podľa nej hlavne s “nákupným ošiaľom” pred vianočnými sviatkami, nakupovaním darčekov pod stromček, ale taktiež napríklad aj so snahou vylepšiť si bývanie pred blížiacimi sa sviatkami. Čo sa týka tohtoročného záveru roka, priaznivý vývoj v ekonomike počas roka, tiež rast zamestnanosti a reálnych tržieb naznačuje podľa Glasovej, že maloobchodníci by sa mohli na konci roka tešiť a dosiahnuť vyššie tržby ako pred rokom.

Čítaj tiež:

Nový TEASER pre film Múmia s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe

Victoria´s Secret: Sexy telá modeliek rozpálili Paríž

Diela Ericha von Dänikena – fakty, ktoré vás ohromia aj dnes