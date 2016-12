Ohodnoť článok

Svet starých príšer znovu ožíva.

Universal studios sa rozhodlo, že znovu oživí staré monštra. Prvým z nich bude starobylá múmia. A že to v Universale myslia vážne dokazuje aj hlavné obsadenie. V hlavnej úlohe sa nám totiž predstaví Tom Cruise a my sa už teraz tešíme, ako to celé dopadne. Múmia bude prvým filmom, ktorý začne novú sériu nám už dobre známych príšer. Do budúcna sa tak môžeme tešiť na Frankensteina, Draculu alebo Jekylla a Hayda.