Novoobjavená čierna diera môže byť dlho očakávaným chýbajúcim článkom

Vedci našli čiernu dieru „kozmického vraha“, ktorá by mohla byť dlho očakávaným chýbajúcim článkom a vyriešiť jedno z tajomstiev vesmíru.

Všetky doposiaľ známe čierne diery môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: hviezdne čierne diery a supermasívne čierne diery v centrách galaxií.

O čiernych dierach strednej hmotnosti tzv. intermediate-mass black hole (IMBH), o ktorých vedci už dlho uvažujú, neboli tak povediac objavené.

Avšak nový výskum je zatiaľ najlepším dôkazom takýchto stredne veľkých čiernych dier, ktoré sa pre vedcov doteraz zdali záhadnými. Čierne diery sú asi 50 000-krát väčšie ako naše Slnko, menšie ako supermasívna čierna diera, ktorá by obklopila jadro veľkých galaxií, ale väčšie ako tie, ktoré vznikli zánikom veľkých hviezd.

Vedci spozorovali čierne diery IMBH už pred tým, ale nový objav je zatiaľ najpresvedčivejším príkladom takéhoto javu.

Astronómovia zachytili nový objav, ktorý NASA označila za kozmického vraha, keď roztrhal hviezdu, ktorá prešla príliš blízko.

Museli pri tom použiť dve röntgenové observatóriá (NASA a ESA) ako aj Hubbelov vesmírny teleskop. Kombináciou pozorovaní všetkých troch družíc dokázali vysledovať silný svetelný lúč rôntgenového žiarenia k jeho pravdepodobnému zdroju.

„Čierne diery so strednou veľkosťou sú veľmi nepolapiteľné javy a preto je dôležité starostlivo zvážiť a vylúčiť alternatívne vysvetlenia pre každého kandidáta. To je to, čo nám Hubble umožnil urobiť pri nášom kandidátovi,“ povedal Dacheng Lin z University of New Hampshire, hlavný výskumník štúdie.

Náznaky možnej čiernej diery IMBH sa prvýkrát objavili, keď röntgenové observatóriá, Nasa (Chandra) a ESA (XMM-Newton) zachytili v roku 2006 silný svetelný lúč pochádzajúci z vesmíru.

Dáta nestačili na rozhodnutie, či záblesk prišiel zvnútra alebo zvonka našej galaxie. Astronómovia dokázali len povedať, že to bolo pravdepodobne spôsobené hviezdou, ktorá bola roztrhaná, keď sa priblížila k mocnému objektu, ako je čierna diera.

Vedci boli prekvapení, keď zistili, že záblesk neprišiel zo stredu galaxie, kde by sa dalo očakávať, že sa nájde taká veľká čierna diera.

Ďalším vysvetlením bolo, že záblesk mohol pochádzať zvnútra našej galaxie, Mliečnej dráhy. Dáta mohli byť výsledkom neutrónovej hviezdy – rozdrvených zvyškov hviezdy, ktorá explodovala.

Keď však Hubbleov vesmírny teleskop poukázal na zdroj röntgenových lúčov, ukázalo sa, že sa zdá, že pochádza z hviezdokopu na okraji inej galaxie. To naznačovalo nielen to, že čierna diera bola mimo našej Mliečnej dráhy, ale tiež to, že to pochádza z presne toho miesta, ktoré astronómovia špekulovali, bude pravdepodobne domovom čiernej diery strednej veľkosti (IMBH).

Objav takýchto IMBH by zodpovedal mnohým otázkam o vesmíre, vrátane tajomstva, kde sa stále skrývajú. Avšak vytvára priestor aj pre ďalšie záhady ako je napríklad to, či môže čierna diera strednej hmostnosti prerásť do supermasívnej čiernej diery.

