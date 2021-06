Mobilná klimatizácia: Majte ovzdušie v domácnosti pod kontrolou

Zdroj obrázka: FOTOGRIN/Shutterstock.com

Kvalita vzduchu, ktorým sme obklopení na každom jednom kroku, nie je v poslednej dobe vôbec dobrá. A potvrdzujú to aj štatistiky, v ktorých sa uvádza, že každý rok pre vysoký obsah hodnôt látok znečisťujúcich ovzdušie príde o život zhruba 4000 ľudí. A netýka sa to len atmosféry v exteriéri, práve tá v domácom prostredí je v zime aj lete na tom oveľa horšie, pretože znečistený vzduch v uzavretom priestore stagnuje. Dá sa to zmeniť?

Prachové častice, oxid dusičitý, plesne, vírusy a baktérie v kombinácií s horúcim vzduchom nie sú pre telo nič príjemné.

Pravidelné vetranie je preto základ. Vysoké horúčavy a silné lúče slnka opierajúce sa do veľkých okenných tabúľ nám však v jednoduchej cirkulácii vzduchu bránia. Prekážajú v tom, aby sme si do obývacej izby alebo večer pred spaním do spálne vpustili vánok sviežeho vzduchu.

Ako si teda pomôcť v tejto neľahkej situácii? Riešením by mohla byť mobilná klimatizácia.

Pomôže vám zvládnuť blížiace sa horúčavy

Počasie je v dnešných časoch veľmi nevyspytateľné a svojím premenlivým charakterom veľmi často testuje silu a odolnosť ľudí. Žiadne postupné prechody, ale náhle zmeny teplôt spôsobujú mnohým a nielen starším ľuďom problémy.

Vysoké horúčavy dnes nie sú už žiadnou výnimkou ani v našich klimatických podmienkach. Anomáliou sú skôr ľudia, ktorí sa nemusia báť silnej reakcie na tieto zmeny. Naopak, tí, ktorí to nezvládajú, potrebujú vhodné riešenie.

Klimatizácia ním v dnešnej dobe určite je. Ide o zariadenie, ktoré sa okrem tradičného chladenia vzduchu v miestnosti používa aj na vykurovanie v chladnom počasí, vetranie priestorov, odvlhčovanie, ako aj čistenie vzduchu pomocou zabudovaného alebo dodatočne inštalovaného filtra.

Samozrejme, aby vám dobre a dlhodobo slúžila, je potrebné si vybrať správne. Ponuka klimatizácií na Okay.sk je obrovská, pre čo najväčší komfort sa vám ale vyplatí mobilná klimatizácia, ktorú si v prípade potreby môžete preniesť do konkrétnej miestnosti, kde sa postará o príjemný a svieži vzduch bez prekážok a zbytočných starostí.

Doplní energiu, podporí jasnú myseľ a postará sa o pokojný spánok

Vedeli ste, že ľudia sú produktívnejší, keď pracujú v klimatizovaných budovách? Výhody tohto domáceho chladiaceho systému však siahajú omnoho ďalej ako len po poskytovanie komfortu. Existuje veľa vecí, ktoré by už ľudia zvládnuť bez modernej klimatizácie nedokázali.

Od pracoviska až po domácnosť zohráva klimatizácia obrovskú úlohu. Ľudia, ktorí sa cítia dobre, robia domáce práce lepšie a efektívnejšie. Pohodlnejšie prostredie je tiež spojené so zvýšenou produktivitou a jasnejším myslením.

Moderné klimatizácie zlepšujú kvalitu vnútorného vzduchu vo výraznej miere. Znižujú hladinu alergénov a znečisťujúcich látok v domácnosti, čo je dobrý spôsob, ako predchádzať alergiám.

Obávate sa hluku, ktorým by mohla klimatizácia rušiť váš pokojný spánok? Pri moderných modeloch sa veľmi rýchlo presvedčíte, že zvuky klimatizačného systému sú oveľa tichšie ako zvuky vonku, či už je to divá zver alebo ruch mestského života, ktorý sa vkráda do našich domovov cez otvorené okná. Tie môžete pokojne zavrieť a pustiť si klímu.

Zníženie počtu zdravotných problémov súvisiacich s teplom je ďalším dôvodom, prečo mať doma klimatizáciu. V hlavnej letnej sezóne teploty v našej krajine výrazne prekračujú rekordné hranice, vďaka čomu môžu byť aj v tieni teploty nebezpečne vysoké. Jedinou úľavou preto pre vás zostáva dobre klimatizovaná miestnosť.

Klimatizácia znamená zdravšie ovzdušie a menej absencií v práci z dôvodu choroby. Zlepšuje vnútornú klímu a stará sa o jej pravidelné čistenie cez filtre a ionizátory. Stačí sa o tom len presvedčiť.