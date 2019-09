5 tipov pri investovaní do akcií. Príručka pre začiatočníkov

Technologický rozmach nám na jednej strane prináša jednoduchosť a pohodlie no na druhej strane sú s ním spojené aj nadmerné výdavky. A práve spravovanie výdavkov s pevným príjmom nie je vždy najjednoduchšie. Preto ľudia čoraz viac hľadajú ďalšie možnosti ako zarobiť peniaze navyše.

Spoliehanie sa na šťastie v podobe výherných ticketov je však investičná stratégia, ktorou môžete dospieť akurát k zmenšeniu vašich prostriedkov. Pri našej snahe o úspech často prehliadame najvýkonnejšie nástroje, ktoré máme k dispozícii: čas a kúzlo zvýšeného záujmu. Pravidelné investovanie, predchádzanie zbytočnému finančnému riziku a nechanie peňazí pracovať pre vás roky a desaťročia, je istým spôsobom, ako zhromaždiť významné aktíva. Aj preto je ideálnou voľbou investovať do akcií.

Na prvý pohľad môžu teda akcie vyzerať ako investičný nástroj bohatých, avšak opak je pravdou. Ak ste nováčikom v tejto oblasti, budete sa cítiť trochu neisto, ale ak sa vyzbrojíte dostatočným výskumom a čo to si naštudujete, môžete svoje prostriedky výhodne znásobiť. Nezabúdajte, že čím viac poznatkov získate o tom ako obchodovať akcie, tým väčšie sú vaše šance na vyššie zárobky.

Tu je niekoľko tipov, ktoré by mali nasledovať začínajúci investori.

1. Stanovte si dlhodobé ciele

Prečo uvažujete o investovaní na akciovom trhu? Potrebujete hotovosť späť za šesť mesiacov, rok, päť alebo viac rokov? Šetríte na odchod do dôchodku, na budúce výdavky na vysokú školu, na kúpu domu alebo na výstavbu pozemku?

Pred investovaním by ste mali poznať svoj účel a predpokladaný čas, kedy budete možno potrebovať prostriedky. Ak pravdepodobne budete potrebovať návratnosť svojej investície do niekoľkých rokov, zvážte inú investíciu; akciový trh so svojou volatilitou neposkytuje žiadnu istotu, že všetok váš kapitál bude k dispozícii, keď ho budete potrebovať.

Tým, že viete koľko kapitálu budete potrebovať a kedy ho budete potrebovať si viete vypočítať, koľko by ste mali investovať a aký druh návratnosti vašej investície bude potrebný na dosiahnutie požadovaného výsledku.

Ak chcete odhadnúť, koľko kapitálu pravdepodobne budete potrebovať na odchod do dôchodku alebo budúce výdavky na vysokú školu, použite jeden z bezplatných finančných kalkulačiek dostupných na internete.

Pamätajte, že rast vášho portfólia závisí od troch vzájomne závislých faktorov:

Kapitál, ktorý investujete

Suma čistého ročného príjmu z vášho kapitálu

Počet rokov alebo obdobia vašej investície

V ideálnom prípade by ste mali začať šetriť čo najskôr, našetriť čo najviac a získať najvyššiu možnú návratnosť v súlade s vašou filozofiou rizika.

2. Pochopte svoju toleranciu rizika

Tolerancia rizika je psychologická črta, ktorá je geneticky daná. Aký stupeň úzkosti pri akom veľkom riziku cítite? Z psychologického hľadiska je tolerancia rizika definovaná ako „miera, v akej sa osoba rozhodne riskovať, že bude mať menej priaznivý výsledok pri dosahovaní priaznivejšieho výsledku.“ Každý máme hranicu stanovenú inak.

Nezabúdajte, že čím viac si o investovaní do akcií naštudujete, tým je vaša úzkosť nižšia.

Pochopením tolerancie rizika sa môžete vyhnúť tým investíciám, ktoré vás pravdepodobne znepokoja. V období finančnej neistoty vám môže pomôcť odborný investor, ktorý vám pomôže udržať si chladnú hlavu a vždy sa riadi analytickým procesom rozhodovania.

3. Majte svoje emócie pod kontrolou

Najväčšou prekážkou ziskov na akciovom trhu je neschopnosť ovládať svoje emócie a robiť logické rozhodnutia. V krátkodobom horizonte ceny spoločností odrážajú kombinované emócie celej investičnej komunity. Ak sa väčšina investorov obáva o osud spoločnosti, jej cena akcií pravdepodobne klesne; keď sa väčšina cíti pozitívne ohľadom budúcnosť spoločnosti, jej cena akcií má tendenciu stúpať.

Ak sa rozhodnete kúpiť akcie, mali by ste na to mať dobrý dôvod prečo dané akcie kupujete a čo by vám tieto akcie mali priniesť. Zároveň by ste si mali stanoviť dobu, kedy tieto akcie predáte, najmä ak ste sa vám stane, že vaše očakávania boli mylné. Inými slovami, majte stratégiu, podľa ktorej budete konať absolútne bez emócií.

4. Najprv zvládnite základy

Pred prvou investíciou si urobte čas, aby ste sa naučili základy akciového trhu a jednotlivých cenných papierov tvoriacich trh. Existuje staré príslovie: Nie je to akciový trh, ale trh akcií.

Pri vstupe do sveta akcií budete potrebovať spoľahlivého prostredníka.

Malo by ísť o brokera ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

má licenciu v EÚ

je poistený pre prípadok úpadku (v prípade ak zbankrotuje, vrátia sa vám peniaze)

poskytuje obchodovanie skutočných akcií (a nie iba derivátov CFD), prípadne pre skúsenejších obchodníkov ktorí chcú obchodovať s finančnou pákou tak aj CFD kontrakty cez finančnú páku (t.j. stačí vám len zlomok ceny na nákup, zvyšok vám požičia broker)

je lacný

Horeuvedené prísne kritériá spĺňa napríklad obľúbený XTB broker, ktorý patrí medzi najpopulárnejších online brokerov medzi obchodníkmi na Slovensku v Čechách aj v Poľsku a ktorý Vám umožní obchodovať nielen CFD kontrakty ale aj skutočné akcie či forex.

5. Diverzifikujte svoje investície

Skúsení investori, ako je Buffett, sa vyhýbajú diverzifikácii akcií v presvedčení, že vykonali všetok potrebný výskum s cieľom identifikovať a kvantifikovať svoje riziko.

Obozretní investori vlastnia akcie rôznych spoločností v rôznych odvetviach, niekedy v rôznych krajinách, s očakávaním, že jedna zlá udalosť neovplyvní všetky ich podiely alebo ich inak ovplyvní v rôznej miere.

Investície do akcií sa v minulosti tešili návratnosti výrazne nad investíciami iných typov a zároveň preukázali ľahkú likviditu, úplnú viditeľnosť a aktívnu reguláciu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých. Investovanie na akciovom trhu je vynikajúcou príležitosťou na vybudovanie veľkej hodnoty aktív pre tých, ktorí sú ochotní byť stálymi sporiteľmi, investujú potrebné prostriedky do času a energie, aby získali skúsenosti, primerane riadili svoje riziká a sú trpezliví, Čím skôr začnete, tým väčšie sú konečné výsledky nezabudnite sa však naučiť najprv chodiť a potom bežať!