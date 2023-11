Zápal hrdla: 8 overených tipov domácej liečby

S bolesťou a zápalom hrdla sa za život stretol skoro každý. Je to nepríjemný stav, ktorý vie skomplikovať aj bežný život. V čom spočíva účinná domáca liečba?

Bolesť hrdla je príznak sprevádzajúci najmä zápalový proces a respiračné ochorenia. Odborne sa zápal hrtana nazýva laryngitída a zápal hltana faryngitída.

Zápal hrdla sa prejavuje lokálnou bolesťou, opuchom, škriabaním a začervenaním.

Hrdlo je často prvotným filtrom pre patogény. Jeho zápal je tak bežným prejavom mnohých respiračných ochorení.

Infekcia horných dýchacích ciest patrí k najčastejším ochoreniam, a to najmä pri oslabení imunitného systému a v chladných mesiacoch.

Zápal hrdla je najčastejšie spôsobený vírusmi a menej často baktériami. Liečba vírusovej nákazy je primárne symptomatická. Antibiotická liečba je naopak volená v prípade bakteriálnych infekcií.

Dôležitou súčasťou každej liečby je domáca starostlivosť. Nižšie Vám prinášame 8 overených tipov.

8 tipov domácej liečby

1. Kľudový režim

Základom liečby (nielen zápalu hrdla) je pokojový režim, aby organizmus mohol cieliť energiu na reparačné a obranné imunitné procesy. Potrebná je tak eliminácia fyzickej aktivity a to i niekoľko dní po doliečení resp. odznení príznakov.

Dôležité je i pravidelné vetranie miestnosti. Vyhýbajte sa kolektívu – zabránite tak šíreniu ochorenia a súčasne nevystavíte Váš oslabený imunitný systém ďalším nástrahám.

2. Dostatočná hydratácia

Nezabúdajte na dostatočný pitný režim, a to obzvlášť pri ochorení. Vyhýbajte sa studeným sýteným nápojom. Naopak, vhodná je čistá a minerálna voda, mierne teplé bylinné a ovocné čaje.

Pozor na dehydratáciu, ktorá organizmus vysiľuje a prináša rôzne zdravotné riziká. Priaznivý je aj domáci vývar so zeleninou. Je zdravý, zahreje a zabráni dehydratácii.

3. Protizápaloví pomocníci z kuchyne

Pri zápale hrdla siahnite po cesnaku, cibuli, zázvore či kurkume. Ďalej med, klinčeky alebo škorica.

Sú to potraviny s prírodným protizápalovým a antibakteriálnym účinkom. S ich množstvom to nepreháňajte, no určite ich zaraďte do bežného jedálničku.

Skúste do silného zázvorového čaju pridať šťavu z citrónu, med, mletú kurkumu a vytvorte si tak zlatý ozdravný nápoj.

Zlatý nápoj pre zdravie (zázvor, med, kurkuma, citrón) . Zdroj foto: Getty images.

4. Doplnenie vitamínov a minerálov

Pre podporu liečby a imunitného systému je vhodné doplniť živiny v rámci plnohodnotnej vyváženej stravy a suplementácie. Nezabúdate najmä na vitamín C a vitamín D. Z minerálov doplňte primárne zinok. Ďalej i omega 3 mastné kyseliny.

Vhodné sú i probiotiká pre celkové zdravie a stav črevného mikrobiómu.

5. Bylinný čaj

Prírodná pomoc bylín je základnou súčasťou domácej a podpornej liečby. Obráťte sa najmä na pitie bylinných mierne teplých čajov.

Na zápal hrdla je vhodný šalviový, mätový, repíkový, nechtíkový, harmančekový či zázvorový čaj.

Byliny môžete využiť aj na naparovanie. Do hrnca s horúcou vodou pridajte pár kvapiek eukalyptového či mätového oleja a pomaly vdychujte aromatickú paru.

6. Kloktanie

Spomínané bylinné čaje je vhodné využiť aj pri kloktaní. Pozor, nechajte čaj riadne vychladnúť. Vhodné je kloktanie čaju zo Šalvie, Repíku, Harmančeku, Skorocelu či Nechtíku lekárskeho.

Disponujú prírodným protizápalovým sťahujúcim účinkom a zároveň hrdlo hydratujú. Domácim dezinfekčným kloktadlom je aj kombinácia teplej vody so soľou.

7. Zábal hrdla

Krokom vedľa nie je ani zábal. Krk si mierne zabaľte do príjemnej šatky či šálu. Vytvorenie izolácie a suchého tepla je úľavou pre boľavé hrdlo.

Látku je možné najskôr namočiť do vody a vyžmýkať. Obaľte ňou krk, priložte zvrchu igelit a následne opäť suchú vrstvu textilu. Pozor aby zábal neškrtil.

8. Voľnopredajné lieky

Pri škriabaní a bolestiach pri prehĺtaní skúste lokálne antiseptiká a analgetiká vo forme pastiliek na cmúľanie. Bojujú proti bolesti a opuchu.

Je možné siahnuť po sprejoch a roztokoch, ktoré majú dezinfekčný a protizápalový účinok. V prípade kašľu sa o konkrétnom lieku poraďte s lekárnikom.

Pre úľavu od bolesti a zvýšenej teploty volíme s rozumom a vzájomným časovým odstupom analgetiká (lieky proti bolesti) či antipyretiká (lieky proti horúčke).

Pokiaľ príznaky do pár dní neustúpia, vždy sa obráťte na odbornú pomoc lekára.

Mierne formy zápalu a bežné ochorenia je možné zvládnuť pomocou voľnopredajných liečiv a domácej liečby. Vážnejšia infekcia s prítomnosťou horúčok, sťaženého dýchania či bieleho povlaku v hrdle si vždy vyžaduje lekárske vyšetrenie.

Použité zdroje

Internimedicina – Diagnostika a léčba infekcí v ORL oblasti. MUDr. Petra Bruthansová, doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Healthline – 12 Natural Remedies for Sore Throat

HAUSEN, Thomas. Pneumologie v každodenní praxi. Přeložil Eva ONDROUŠKOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2469-5.

Solen – Bolesti v krku. MUDr. Jan. Rottenberg.

Čítajte tiež: