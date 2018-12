Vytvorte si pravé teplo domova Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Domov je naše útočisko. Miesto, kam sa vždy radi vraciame. Preto je nesmierne dôležité, aby sme sa doma cítili ako doma. Komfortne, príjemne a pohodlne. Vytvorte si útulný domov kdekoľvek bývate. Či už v malom jednoizbáku uprostred mesta, alebo veľkom rozľahlom dome na dedine.

Ako si vytvoriť skutočné teplo domova? Inšpirujte sa Dánmi. Áno, paradoxne, obyvatelia tejto chladnej veternej krajiny sa riadia tzv. „hygge“ štýlom bývania, ktorý vnáša domovu teplo a pohodlie. „Hygge“ sa síce nedá doslovne preložiť do slovenčiny, no znamená akýsi recept na šťastný život, vitalitu, spokojnosť či útulnosť, ktorá sa odráža aj v štýle bývania.

Neutrálne tóny nechajú vyniknúť osobité doplnky

Čím začať? Útulný interiér sa nedá striktne definovať. Nikde nie je napísané, akých farieb by ste sa zákonite mali držať, ani to, aký nábytok či doplnky by ste mali vyberať. Základom je zariaďovať srdcom a citom. Vyberať to, čo je vám blízke a v čom sa cítite pohodlne. Najlepšou voľbou pre vytvorenie útulného príbytku je siahnuť po neutrálnych tónoch. Paleta farieb, ktoré hrajú v interiéri by mala byť skôr menej výrazná, aby vynikli osobité doplnky, ktoré dotvoria celkový dojem. Obrazy, fotografie aj obľúbené predmety neschovávajte, vystavte ich na oči. Avšak dajte si pozor na to, aby ste to s doplnkami neprehnali – útulný, neznamená prepchatý. Vyberajte ich preto striedmo a s rozumom.

Podlaha je základ

Hrejivý pocit zabezpečí drevo a drevená podlaha. Vyhýbajte sa chladným dlažbám a na podlahu voľte drevené materiály. Ak nechcete za pravé drevo vyhodiť majland, stavte na jeho imitáciu. Dnes existuje celý rad možností, z ktorých si môžete vybrať podlahu v prevedení dreva. Navyše, oproti pravej drevenej je podlaha z imitácie dreva nielen lacnejšia, ale aj menej náročná na údržbu.

Hrejivé textílie nesmú chýbať

Čím iným možno vytvoriť pocit tepla ako hrejivými materiálmi. Koberce, deky, vankúše, závesy… To všetko prispieva k útulnosti. Koberec je riešením pre mrazivý pocit nôh a zároveň je aj vhodným doplnkom na oddelenie jednotlivých častí miestnosti. Menšími koberčekmi môžete vytvoriť ostrovčeky a tým oddeliť napríklad relaxačnú časť od funkčnej.

Vrstvenie je in nielen v móde, ale aj v bytovom dizajne. Vyberajte deky hoci aj rôznych veľkostí a vzorov. Rovnako to je aj s vankúšmi. Máte svoj obľúbený, ktorého sa neviete vzdať? Takýto kúsok si zaslúži čestné miesto napríklad aj na sedačke. Taktiež môžete kombinovať rôzne materiály – hodváb, kožušina, bavlna či ľan – nezabúdajte však nato, že všetko má svoju mieru.

Podobne ako koberec, aj závesy spĺňajú nielen dekoratívny, ale aj účelový charakter. Zlepšujú totiž akustiku miestnosti. Ak disponujete veľkým priestorom, môžete si dovoliť experimentovať. Závesy vyniknú hlavne na veľkých sklených plochách. Ak nemáte dostatok priestoru, vyberajte radšej ľahké vzdušné textílie závesov.

Osvetlenie podčiarkne atmosféru domova

Nástenné svietidlá, stolové lampy, sviečky… Zabudnite na klasické lustre. Dodajte interiéru osobitú atmosféru a vytvorte zákutia stvorené pre relax. Stropné svietidlo či luster by nemali v miestnosti chýbať, spĺňajú praktický účel, no útulný dojem vytvoríte pridaním menších svietidiel do jednotlivých zón. Výborným nápadom je aj krb – či už ten klasický s praskajúcim drevom, alebo moderný elektrický, vhodný aj do bytu.

