TOP 7 celosvetovo predaných áut v roku 2018 + odhad na rok 2019

Viete, ktoré autá boli celosvetovo najpredávanejšie v roku 2018? Z rebríčku Focus2move sme vybrali 7 modelov, ktoré mali úspech nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku.

Zdroj: Unsplash.com

TOP 7 PREDANÝCH ÁUT V ROKU 2018

7. Volkswagen Polo

Na chvoste rebríčka sa umiestnilo Polo so 611 567 celosvetovo predanými kusmi.

6. Volkswagen Tiguan

O niečo lepšie si viedol model Tiguan, tiež zo stajne Volkswagen. Na celom svete sa z tohto modelu predalo 660 662 kusov.

5. Volkswagen Golf

VW Golf sa dostal do prvej päťky s počtom 672 023 predaných kusov. Veľkej obľube sa teší aj u nás, tak ako ostatné modely tohto výrobcu. Najmä obľubu v modeloch Polo a Golf reflektuje ponuka hliníkových diskov, ktoré je možné pre tieto autá u nás dostať.

Zdroj:Bigstock.com

4. Toyota RAV4

Do prvej štvorky sa dostala Toyota so svojím modelom RAV4 a s počtom predaných kusov 694 822.

3. Honda Civic

Prvá Honda v TOP 7 sa umiestnila hneď na 3. mieste s počtom 696 244 predaných vozidiel.

2. Ford-F Series

Na druhom mieste sa s počtom 896 776 predaných a registrovaných nových vozidiel umiestnil, možno pre naše končiny trochu prekvapivo, pickup Ford-F.

1. Toyota Corolla

S počtom 995 356 predaných áut je víťazom celosvetového rebríčka model Toyota Corolla.

Zdroj: Bigstock.com

BONUS: Škoda Octavia a Fabia

„Škodovky“ sa v celosvetovom rebríčku umiestnili tiež, a to najvyššie Škoda Octavia na 35. mieste. Hoci má značka dobré renomé aj v zahraničí, v porovnaní s americkou, nemeckou či japonskou konkurenciou mierne zaostáva. V roku 2018 sa predalo celosvetovo 326 744 kusov tohto modelu.

Narozdiel od svetových čísel, u nás ŠKODA so svojimi dostupnými modelmi už roky kraľuje. Nie je to žiadna záhada, so „škodovkami“ žijeme niekoľko dekád a o ich výkon či spoľahlivosť sa nemusíme obávať. Len v januári minulého roku sa predalo z modelu Fabia podľa štatistík Zväzu automobilového priemyslu SR až 405 vozidiel.

Zdroj: Bigstock.com

Okrem toho, že sú pre nás autá ŠKODA lákavejšie pôvodom je veľkou výhodou aj dostupnosť ich dielov alebo doplnkov. Len pre porovnanie, skúste si pozrieť tunajšiu ponuku hliníkových diskov pre modely ŠKODA a, povedzme, dvojky z celosvetového rebríčka predajov, Ford F.

Prečo sú čísla predajov také nízke?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že čísla z predajov sú akési nízke. Tu musíme brať do úvahy nedostatky prieskumov, ktoré sa vykonávajú kvartálne a zaberú dosť času, ktorá agentúra alebo spoločnosť ich vykonáva, ale tiež to, koľko sa predá nových a koľko jazdených áut. Jazdenky sú pre mnohých šoférov výhodnejšou kúpou, veľakrát im stačí len prelakovanie, prípadne vylepšenie o nové hliníkové disky a pôsobia ako nové.

Ak sa vám teda nezdajú čísla od Focus2move v globálnom merítku, už viete prečo.

Ktoré budú najpredávanejšie autá v roku 2019?

Odhadnúť, ktoré autá, respektíve modely budú v roku 2019 najpredávanejšie, nie je až také zložité. Ak si porovnáme rebríčky 2016-2018, zistíme, že v TOP 10 nájdete väčšinou tie značky. Samozrejme, revízie modelov sa líšia a do rebríčkov sa dostávajú vylepšené novšie ročníky.

Karty síce môže zamiešať nový model, no veľkú úlohu zohráva aj jeho cenová či distribučná dostupnosť a povedomie o konkrétnom vozidle.