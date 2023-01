Budovanie značky – Ako vybudovať úspešnú značku

Výsledkom efektívneho budovania značky je dosiahnutie dlhodobého úspechu. Nielen online, ale aj offline podnikanie je najmä o dôkladnej starostlivosti marketingu a jeho stratégií. Keďže neustále pribúda čoraz viac nových značiek, je obtiažne vybudovať dokonalú marketingovú stratégiu. Značka nie je len logo, ale aj webstránka, farebné kombinácie, ale to si povieme v článku.

Plánujte

V prvom rade potrebujete mať dokonalý plán – s ním prichádza trhová analýza, budovanie stratégie a následne samotné budovanie značky. Pre efektívne plánovanie máte možnosť využiť odborné poradenstvo, čo vám istotne pomôže pri výbere správnych aspektov v rámci budovania vašej značky.

Pri plánovaní nezabúdajte zohľadňovať aj samotný rozpočet, ktorý v rámci budovania značky určite využite rozumne, ale čo najefektívnejšie. Plánujte vždy s chladnou hlavou a do ničoho sa nenáhlite. Aj úspech má svoj čas a svoje miesto.

Inšpirujte sa

Ak už máte plán, je načase vrhnúť sa na prieskum konkurencie, ktorá spadá pod vami zvolené podnikateľské odvetvie. Nič nie je lepšie ako priama inšpirácia, pokiaľ chcete byť na trhu jedineční a konkurencieschopní.

Pozor! Za žiadnych okolností nič nekopírujte ako napríklad logo, dizajn či farebné prevedenie webu. Taktiež rozhodne nie je namieste ani či už nápadné alebo nenápadné pozmenenie už existujúceho obchodného mena či značky.

Porazte konkurenciu

Tým, že prídete na trh s niečím unikátnym a originálnym, sa vám podarí efektívne odlíšiť od konkurencie, čo vám rozhodne zaručí žiadaný úspech. Po dôkladnej strategickej analýze prichádza na rad realizácia nápadov, čo je opäť časovo, ale niekedy aj psychicky náročná časť budovania značky.

V druhom rade je potrebné dokonale prispôsobiť ďalšie náležitosti, akými sú reklama, dôveryhodnosť značky a jej obľúbenosť medzi zákazníkmi. Nič nenechajte na náhodu a poriadne si všetko pripravte, ideálne s dostatočným časovým odstupom.

Využite odborné služby

Sme odborníci na online marketing. Postaráme sa vám ako o tvorbu web stránok, textov či grafiky, rovnako aj o komplexnú analýzu a navrhneme účinnú stratégiu na mieru pre vás. Neváhajte preto využiť naše služby, vďaka čomu budete mať úspech rýchlo a efektívne na dosah.

Účelom identity značky má byť najmä zaujať, osloviť a udržať potenciálnych zákazníkov, preto dajte do identity vašej značky všetko, a to tak, aby ste sa efektívne zamerali na cieľovú skupinu, ktorá má v budúcnosti využiť vami ponúkané produkty či služby.

Dôležité je, či už v logu alebo slogane, vypichnúť unikátnosť vašich služieb – benefit. Vďaka tomu budete pre ostatných zaujímaví ešte predtým ako vôbec navštívia vašu stránku či profil na sociálnych sieťach.

K definovaniu cieľovej skupiny si musíte položiť niekoľko otázok:

Čo vás odlišuje od konkurencie a prečo by sa mal zákazník rozhodnúť práve pre vás?

Akými hodnotami disponuje vaša podnikateľská činnosť?

Ako vaša značka vplýva na okolie a ako sa prezentuje?

Základné prvky

Názov

Na vytváraní názvu vašej značky si dajte obzvlášť záležať, keďže je potrebné dosiahnuť zapamätateľnosť, jednoduchosť a čitateľnosť!

Do názvu dajte všetko, pričom ako prvý prezentuje vaše pôsobenie, váš podnikateľský zámer a ponuku tovaru či služieb. Je to vaša vizitka – nepokazte to!

Slogan

Kreatívnu copywriterskú hlavičku rozhodne pri tvorbe dokonalého sloganu využijete – len sa netreba báť osloviť ho. Slogan ide ruka v ruke s názvom a dodatočne prezentuje to, čo ste do názvu dať nemohli/nedalo sa.

Kvalitný slogan prekypuje chytľavosťou, jednoduchou zapamätateľnosťou a v najlpešom prípade aj obľúbenosťou – popularitou.

Dizajn a logo

Predstavte si odtlačok pečiatky, ktorú ste videli po nákupe na e-shope na vystavenej faktúre. Hlavička pečiatky tvorí názov značky/firmy, slogan a logo. To je identita značky. Presne to budete mať vo svojich faktúrach, na pečiatke, webovej stránke či vizitke aj vy, preto dôležitosť a význam loga nikdy neberte na ľahkú váhu!

Pri tvorbe loga sa obráťte na šikovných grafikov, ktorí vás dokonale odlíšia od konkurencie a vy sa tak budete môcť jednoducho a rýchlo pýšiť jedinečným logom na mieru.

Nezabudnite si však dôkladne vybrať farebnú paletu, pričom aj farby patria medzi vašich reprezentantov. Pri tomto obzvlášť náročnom výbere sú vám opäť k dispozícii skúsení odborníci.

Následne si zvoľte aj font písma. Ten používajte čo najčastejšie, najmä v názve značky, sloganu, ale aj textov na webovej stránke či v popise vašej vizitky. Pre vás to sú možno drobnosti, ale znamenajú omnoho viac ako si myslíte – pretože psychologicky pôsobia na okolie a pozdvihujú tým dôveryhodnosť vašej značky.

Farby, fonty a logo vždy používajte v rámci svojho brandingu. A najlepšie je, ak ich nikdy nebudete meniť. Ľudia to ocenia a nebudú si vás musieť zapamätať znovu.

Poraďte sa s odborníkmi

Každopádne, k identite značky neodmysliteľne patrí aj tvorba loga, tvorba názvu firmy, tvorba sloganu a výber fontu. Pri tvorbe značkovej identity rozhodne oceníte pomoc skúsených ľudí, ktorí sa jej denno-denne venujú – najčastejšie ide o grafikov a copywriterov. Až v poslednom kroku prichádza na rad šikovný programátor, ktorý to celé nahodí na reálny web.

V rámci tvorby identity značky môžete využiť aj služby tlačiarne, kde vám ochotne vytlačia rôzne tlačoviny v rámci propagácie vašej značky (letáky, brožúry, vizitky). Tie sú ideálnym prostriedkom v rámci prvého kontaktu medzi vašou značkou a potenciálnymi zákazníkmi.

Digitálny marketing

Cieľom digitálneho marketingu je pozitívne osloviť čo najväčší počet ľudí a to prostredníctvom rôznych webových kanálov a sociálnych sietí, akými sú napríklad, dnes veľmi populárne, Facebook alebo Instagram.

Pod digitálny marketing sa radí aj vlastné webové sídlo firmy, ktoré by ste taktiež mali vždy udržiavať aktuálne a príťažlivé pre zákazníkov. Preto cesta digitálnym marketingom nikdy nekončí, čo je dostatočným dôvodom na to, aby ste si ho urýchlene obľúbili. Bude vaša pravá ruka počas celej úspešnej cesty podnikaním.

Tvorba webových stránok

Zahŕňa spoluprácu programátorov, grafikov a copywriterov. Grafik nakreslí návrh klienta, copywriter otextuje web a programátor to všetko spracuje do ostrej verzie. Pre vás možno jednoduché, ale za oponou ide o krvopotnú súhru všetkých marketingových nástrojov v jednom.

Proces tvorby webstránky pozostáva hneď z niekoľkých krokov. Na začiatku sa musí stanoviť pre koho je webstránka určená a aké sú jej cieľa. Na základe týchto informácií vie grafik navrhnúť dizajn šitý na mieru. Z navrhnutého grafického návrhu následne programátor naprogramuje webovú stránku. Samotná webové stránka sa však ešte musí naplniť obsahom a následne otestovať či všetko funguje ako má.

Cena tvorby web stránky závisí vždy od jej náročnosti, grafického spracovania či rôznych funkcií, ktoré majú byť pri tvorbe stránky využité. Vždy je však potrebné na celú vec prihliadať rozumne, čo často znamená, že investícia do web stránky väčšinou predstavuje kvalitné prevedenie, ktoré vás bude prezentovať roky – dajte si preto záležať a zvoľte si nie lacnú, ale kvalitnú cestu.

Tvorba e-shopu

S tvorbou e-shopu vám iste opäť pomôže IT tím, ktorý sa postará nielen o rýchle spracovanie zadania klienta, ale aj o kvalitu tohto spracovania. Vždy je však potrebné vopred si (nechať) vypracovať wireframe, vďaka ktorému budete mať vy, ale aj IT odborníci jasno o vašich predstavách a cieľoch vami navrhnutého e-shopu.

Pre uľahčenie tejto pre niekoho náročnej úlohy existujú rôzne šablóny, pričom niektoré sú spoplatnené. V opačnom prípade sa vždy viete inšpirovať aj od samotnej konkurencie, a to naozaj iba za účelom inšpirácie, nie kopírovania použitých farieb, buttonov či dokonca rovnakého slidu.

Spracovanie, vzhľad a funkcie e-shopu by mali vždy pôsobiť dôveryhodne a prispôsobujúco každej cieľovej skupine – zákazníkovi tak, aby u vás rozhodne prostredníctvom e-shopu nakúpil. Rozhodne, tvorbu e-shopu nechajte opäť na skúsenom IT tíme, ktorý ovláda marketing a teda vie prispôsobiť váš e-shop konkrétnej cieľovej skupine zákazníkov.

Grafické služby

tvorba

loga

grafické spracovanie

webu

tvorba

farebnej palety

na mieru

ale aj iné

grafické služby

vrátane tvorby dizajn manuálu či grafických návrhov (letáky)

často sú spájané aj so spoluprácou

tlačiarne

Copywriterské služby

správa

sociálnych sietí

emailing

PR

marketing

content

marketing

blogy

popisy

produktov

newsletter

SEO

optimalizované články

Texty na webstránku

Sociálne siete

Správa sociálnych sietí je väčšinou práca copywriterov a grafikov, ktorí spoločne spracujú zaujímavý post, ktorý následne využijú v rámci propagácie napríklad na Facebooku. Sociálne siete sú totiž dokonalým nástrojom pre budovanie dôvery, ale aj samotného povedomia o vašej značke, preto využite potenciál modernej doby a stavte na reklamy prostredníctvom sociálnych sietí. Cena reklamy na Facebooku záleží od toho ako sa daná reklama nastaví a akých ľudí sa bude cieliť.

Bohaté publikum, ktoré sa k vám vďaka sociálnym sieťam dostane omnoho skôr, určite bude zaujímať vaša história, projekty, na ktorých ste pracovali alebo ešte stále pracujete či bežné údaje, akými sú otváracie hodiny, sídlo a iné kontaktné informácie.

V rámci propagácie svojej značky prostredníctvom sociálnych sietí nezabúdajte na pravidelnú aktivitu, vďaka čomu udržíte svoju stránku vždy sviežu a plnú aktuálnych noviniek. Samozrejme, nič nepokazíte ani vyhlásením súťaže či možnosťou zakúpenia darčekovej poukážky – možností je mnoho.



Vždy však svoju reklamu vytvorte tak, aby bol splnený váš vopred určený cieľ (viac správ, väčšia návštevnosť webovej stránky, viac reakcií na daný post,…). Možností je naozaj mnoho! V rámci online marketingu sú častokrát využívané aj PPC reklamy, ktoré sú síce spoplatnené, ale oslovia mnoho ľudí bez vášho hlbšieho zásahu.

Offline marketing

Letáky

Aj v offline svete je možné osloviť veľký počet populácie za účelom nadviazania kúpno-predajnej spolupráce. Na to slúžia marketingové letáky, ktoré by mali obsahovo jasne a stručne vysvetliť potenciálnemu zákazníkovi, čo ponúkate a prečo to potrebuje práve on.

Vizitky

Ideálny marketingový nástroj medzi známymi. Neexistuje lepšia reklama ako tá na odporúčanie. Preto využite silu priateľstva a všetkým známym odovzdajte (pokojne aj viac kusov) vaše vizitky. Budú vás teda v dobrom odporúčať ďalej, vďaka čomu sa čoskoro dočkáte želaného výsledku.

Brožúry

Ideálny typ tlačovín v prípade, ak ponúkate viacero služieb či produktov. Stručný, ale výstižný popis, najlepšie vlastnosti daného produktu a k tomu bonus navyše (zľava, súťaž, kupón na ďalší nákup) vzbudzujú v zákazníkovi neodolateľnú túžbu vytvoriť objednávku práve u vás.

Časopisy

Mnoho veľkých korporácií využívajú v rámci svojho brandingu napríklad aj tlač interných novín či časopisov. Tie sa prevažne držia iba v rámci firmy a sú určené pre informovanosť zamestnancov. Využívajú to napríklad akciové spoločnosti (dopravné podniky).

Pozdravy

V rámci značky a jej budovanie je nesmierne dôležitá neustála starostlivosť o klientov. Venujte preto čas dôkladnému prieskumu a investujte do grafického spracovania a následnej tlači rôznych firemných pozdravov, ktoré posunú vašu spoluprácu na novú, doposiaľ nepoznanú úroveň.

Môžu to byť napríklad pozdravy vo forme pohľadnice za účelom vďaky za spoluprácu alebo želania ďalších úspechov pri výročí spolupráce, výročí založenia firmy alebo vianočné a novoročné prianie.

Budovanie značky je teda asi najdôležitejšia vec, ktorú využijete nielen pri zakladaní novej, ale aj v rámci podpory už existujúcej značky. Ak je budovanie značky účinné, dokáže aj malého podnikateľa premeniť na úspešného, konkurencie schopného hráča na trhu.

