Nový superhrdina Badman prichádza na veľké plátna

Zachráň sa, kto môžeš!

Ak ste si mysleli, že písmenko „d“ v titulku je preklep, mýlili ste sa. Badman totiž predstavuje trochu iný typ hrdinu ako jeho skoro menovec. BONTONFILM prináša do kín novú bláznivú komédiu od známych francúzskych tvorcov, ktorá si nemilosrdne uťahuje za všetkých komiksových filmov a hlavne z ich hrdinov – superhrdinov.

Snímka s názvom Badman rozširuje filmový vesmír neohrozených superhrdinov v kostýmoch o novú postavu. Jej charakter a schopnosti sa pohybujú niekde medzi Spidermanom, Batmanom a inšpektorom Clouseauom, akurát z nich čerpá len to najhoršie. Badman je, skrátka, chodiaca katastrofa. A v presvedčení o vlastnej dôležitosti sa rozhodol zachrániť svet. Náš svet, ktorý o to nijako zvlášť nestojí, ani to nepotrebuje…

Skrachovaný herec Cedric je lúzer na pohľadanie, odsúdený životom na večný neúspech. Ako keby nestačilo, že je na mizine, dostane k tomu ešte kopačky od priateľky a jeho kamoši, sestra aj vlastný otec už nadobro stratia nádej, že by raz z neho niečo mohlo byť. Keď však Cedric získa vo filme hlavnú úlohu superhrdinu Badmana, začne sa v jeho živote blýskať na lepšie časy. Teraz konečne nadišla jeho veľká chvíľa a má šancu všetkým to ukázať! Cedrica nová filmová rola úplne pohltí, jeho nezvratný osud večného smoliara však opäť zasiahne do hry. Cestou domov z natáčania má autonehodu a stratí pamäť. Keď sa preberie, je stále oblečený ako Badman a presvedčený o tom, že je skutočným neohrozeným superhrdinom s jasným poslaním – zachrániť svet.

Môže sa niekto ako on postaviť zlu, chrániť slabých, nakopať zloduchom zadky a neublížiť si pri tom? Môže konať dobro napriek svojim vrodeným sklonom všetko pokašľať a nič neurobiť poriadne? Tak či onak, Cedric sa vydáva na akčnú misiu plnú bláznivých situácií, trapasov a šialených náhod. Byť hrdinom je super, ale nevinné deti a ženy by sa mali pred ním radšej niekde skryť…

Komédiu Badman nakrútil Philippe Lacheau so svojou skupinkou komikov. Ich filmy, v ktorých si v minulosti uťahovali napríklad z akčných a špionážnych filmov či zo žánru found-footage, sú vo francúzskych kinách pravidelne veľkými hitmi. Snímky ako Alibi na mieru, Prázdniny all exclusive či Vezmi si ma, kamoš mali úspech aj u slovenských divákov.

Podľa tvorcov si film užijú tak fanúšikovia komiksových filmov, ako aj ľudia, ktorí im veľmi neholdujú. „Pri sledovaní Badmana sa zasmejete, aj keď o celom tom superhrdinskom univerze vôbec nič neviete. Fanúšikovia komiksov od Marvela a DC si však navyše užijú aj skryté narážky či odkazy na svoje obľúbené filmy, ktoré sa objavujú v titulkoch, kulisách, menách postáv, nápisoch a podobne,“ odkazuje režisér a zároveň predstaviteľ hlavnej úlohy Philippe Lacheau. Pozorným divákom určite neujdú vtipné narážky na Spidermana od režiséra Sama Raimiho, na rôzne verzie Batmana či na Jokera v podaní Joaquina Phoenixa.

Hoci Badman zrejme nezachráni svet pred zlom, ktoré číha na každom rohu, vás určite dokáže zachrániť pred nudou a zlou náladou. V slovenských kinách si ho budete môcť vychutnať od 24. marca 2022 s českým dabingom.

TRAILER