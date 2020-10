Šesť ajurvédskych rád ako posilniť imunitu keď to najviac potrebujete

Každý z nás pozná to sklamanie, keď musíme dať všetko stranou, pretože naše telo začne zlyhávať a prinúti nás spomaliť alebo úplne vypnúť práve v čase, keď si to vôbec nemôžeme dovoliť.

Drvivá väčšina z nás niekde hlboko vo vnútri vie, že v irónii tohto momentu je ukrytá hlboká múdrosť. Či už ide o nachladnutie, kašeľ, chrípku, pásový opar alebo niečo iné, takýmto nepríjemnostiam by sme sa najradšej úplne vyhli. Mať tak na výber, kto z nás by odmietol odolný imunitný systém? Všetci chceme byť zdraví a najradšej sa vyhli veškerým chorobám. Ako teda získať odolnú imunitu?

Ajurvéda nie je vo svojom jadre o potlačovaní príznakov či riešení následkov, ale hlavne o odstránení základnej príčiny nerovnováhy. Je známa svojim individuálnym prístupom ku každému jedincovi, pretože každý človek je jedinečný. Pri konkrétnom probléme je preto spolupráca s ajurvédskym odborníkom ten najlepší spôsob, ako podporiť svoje zdravie a nastoliť rovnováhu. Existuje však množstvo všeobecných stratégií, ktoré môžu pomôcť posilniť imunitu každému z nás.

Na prvý pohľad sa vám môžu zdať nižšie uvedené odporúčania absolútne základné. Pravdu povediac, mnohé z nich aj sú. Tieto stratégie sú postavené na predpoklade, že ľudské telo je vo svojej podstate inteligentné a pri správnych podmienkach presne vie ako podporiť a chrániť svoje optimálne zdravie:

1. ZDRAVÉ STRAVOVACIE NÁVYKY

Ľudské telo má úžasnú schopnosť sebaobnovy a sebaliečenia. Táto neustála obnova organizmu je však priamo závislá na kvalite nášho trávenia. Cieľom trávenia je totiž získanie živín z prijatej potravy, ich vstrebanie sa do krvi a lymfy, a vylúčenie nestráviteľných zvyškov potravy a odpadových látok z tela von. Aké zdravé stravovacie návyky teda podľa Ajurvédy môžu podporiť našu imunitu? Ajurvéda v prvom rade odporúča jesť čerstvo pripravené jedlá zhotovené prevažne z miestnych a sezónnych potravín, ktoré sú vhodné pre našu konštitúciu. Zároveň by sme mali čo najviac znížiť príjem potravín, ktoré obsahujú konzervačné látky, umelé farbivá a ochucovadlá, glutaman sodný a biely rafinovaný cukor. Jesť treba v čase keď sme hladní a medzi jednotlivými jedlami by sme mali udržiavať aspoň 3-hodinový odstup.

2. DOSTATOČNÝ A KVALITNÝ SPÁNOK

Dĺžka a kvalita spánku je pre náš imunitný systém tiež veľmi dôležitá. Mnohé vedecké štúdie potvrdili že jeho deprivácia vážne ohrozuje obranyschopnosť organizmu a zvyšuje riziko rakoviny. Ajurvéda odporúča ísť spať ešte pred polnocou, pretože v čase medzi jedenástou hodinou večer a jednou hodinou ráno sa naše telo najviac regeneruje – na fyzickej, mentálnej a emocionálnej úrovni. Taktiež odporúča jesť posledné jedlo dňa pred siedmou hodinou večer a aspoň 2-3 hodiny pred spánkom sa venovať čisto ukľudňujúcim činnostiam. Vhodnými príkladmi sú koníčky, prechádzky, čítanie kníh, či trávenie času s rodinou a priateľmi.

3. ZDRAVIE PODPORUJÚCA DENNÁ RUTINA

Ľudské telo funguje najlepšie keď má určitú pravidelnosť. Pravidelná každodenná rutina totiž pomáha upokojiť nervový systém a zmierňovať stres. Prvé kroky pri zavádzaní dennej rutiny sú pomerne jednoduché. Každý deň sa pokúste vstávať, jesť a ísť spať približne v rovnakom čase. Tiež sa odporúča presne si vymedziť pracovné hodiny a hodiny voľného času. Vo voľnom čase by sme mali obmedziť čas na mobile a za počítačom, a viac sa venovať svojim koníčkom, rodine a priateľom. Takáto pravidelnosť signalizuje systému, že všetko je v poriadku, že môžeme byť v pohode. Ajurvéda vraví, že ak túžime po radikálnej zmene nášho tela, mysle a vedomia, každodenná rutina je absolútne nevyhnutná. Pomáha totiž nastoliť rovnováhu v našej konštitúcii, reguluje biologické hodiny človeka, podporuje trávenie a napomáha získať sebavedomie, disciplínu, radosť a vitalitu.

4. PRAVIDELNÉ CVIČENIE

Pravidelné cvičenie pomáha získať silu a flexibilitu, uvoľniť nahromadené napätie a podporiť krvný obeh. Taktiež podporuje trávenie, detoxikačné mechanizmy tela, vylučovanie a zdravý spánok. To všetko zas podporuje správne fungovanie nášho imunitného systému. Ak v súčasnosti pravidelne necvičíte, nezabúdajte, že váš cvičebný program nemusí byť zložitý alebo časovo náročný. Denná dvadsaťminútová rýchla chôdza dokáže urobiť zázraky pre celý systém – telo, myseľ i ducha.

5. ZVLÁDANIE STRESU

To, že nadmerný stres oslabuje našu imunitu už nie je žiadnou novinkou. Stres dokáže človeka rozhodiť jak fyzicky, tak emocionálne. Stresovým situáciám sa preto snaží vyhýbať hádam každý. Avšak buďme k sebe úprimný – stresové situácie tu vždy boli, sú a aj budú. Pravda je taká, že pokiaľ neprijmeme zodpovednosť za úlohu, ktorú hráme pri ich vytváraní alebo udržiavaní, úroveň stresu zostane mimo našu kontrolu. Čo teda robiť? Ajurvéda radí, že ak do svojho každodenného života zavedieme predchádzajúce štyri stratégie, stresové situácie budeme zvládať s oveľa väčšou ľahkosťou. Denné písanie denníku a praktizovanie vďačnosti môžu byť tiež nesmierne nápomocné, pretože pomáhajú „vyventilovať sa“, usporiadať si myšlienky a zažívať viac pozitívnych emócií.

6. BYLINKY NA PODPORU IMUNITY

Existuje množstvo ajurvédskych bylín, ktoré môžu podporiť imunitný systém. Tieto byliny majú často afinitu k špecifickým tkanivám a systémom v tele a každá svojim spôsobom napomáha správnemu fungovaniu imunitného systému a optimálnemu zdraviu. GUDUCHI je v Ajurvéde známa ako rastlina, ktorá poskytuje nesmrteľnosť. Moderné štúdie zas potvrdzujú jej imunomodulačné, antioxidačné, hepatoprotektívne, antidiabetické a adoptogénne účinky. Bylinka TULASI je známa hlavne ako adaptogén – pomáha telu vyrovnať sa so stresom. Moderný výskum zistil, že Tulasi má silné imunomodulačné, antioxidačné a protizápalové vlastnosti. IMMUNE BOOSTER je prírodný výživový doplnok plný antioxidantov, ktorý podporuje obranyschopnosť organizmu, metabolizmus a zvyšuje celkovú vitalitu. Poskytuje ochranu na bunečnej úrovni a pri pravidelnom dlhodobom užívaní spomaľuje proces starnutia.