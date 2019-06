Radi si v lietadle zdriemnete? Po tomto článku si to možno rozmyslíte

Ohodnoť článok

Lekárska fakulta Harvardovej univerzity nedávno publikovala štúdiu, podľa ktorej vám môže spanie na palube lietadla poškodiť sluch. Ako je to možné? Vaša schopnosť vyrovnávať tlak v bubienku môže byť počas spánku obmedzená. To môže predstavovať problém najmä pri náhlych zmenách výšky a viesť aj k trvalému poškodeniu sluchu.

Zmena výšky sa u väčšiny ľudí prejavuje zaľahnutím v ušiach. Je to dôsledok nerovnováhy medzi tlakom vo vašom uchu a mimo neho. Vyrovnať ho môžete otvorením úzkeho kanálika zvaného Eustachova trubica. Ako na to? Veď to dobre poznáte – stačí si zívnuť alebo prehltnúť. Keďže zaľahnutie v ušiach zažijete najmä pri pristávaní, letušky pred ním niekedy rozdávajú žuvacie cukríky.

V spánku to celé môže byť problematickejšie. Ak nevyrovnáte tlak v uchu, Eustachova trubica sa môže zablokovať a môže dôjsť k barotraume, teda mechanickému poškodeniu sluchových orgánov. Bežne ide o relatívne zanedbateľný problém, s ktorým sa skôr či neskôr stretne každý z nás.

Vo vážnych prípadoch, kedy je trubica zablokovaná dlhšie, môže v uchu vypuknúť infekcia. Za bubienkom sa môže nahromadiť tekutina, ktorá spôsobí bolesti a zhoršený sluch. Dokonca sa vám z ucha môže pustiť krv.

Barotrauma trápi najmä potápačov a ľudí, ktorí šoférujú v horách.

Najlepší spôsob, ako sa jej vyvarovať v lietadle, je zostať hore od momentu, keď kapitán ohlási, že lietadlo bude pristávať. Spánok pri pristávaní sa totiž nemusí oplatiť, nech ste akokoľvek unavení.

