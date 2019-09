Zariaďte si kúpeľňu v populárnom retro štýle

Nechajte sa uniesť kúzlom starých časov a vytvorte si doma dokonalú oázu pokoja, ktorá len tak nevyjde z módy. Zistite viac o tom, ako krásne môže vyzerať kúpeľňa oblečená do šiat nesmrteľného retro štýlu.

Tradícia, netradičný vzhľad a dôraz na nadčasovosť. Taký je retro štýl, ktorý sa aktuálne drží na predných miestach v interiérovom dizajne. Všeobecne je spájaný predovšetkým s 50. až 70. rokmi 20. storočia. Nemusíte sa však báť, že budete musieť potrebné vybavenie zháňať na povalách starých mám. Na trhu je v súčasnosti množstvo značiek, ktoré sa zameriavajú na výrobu umývadiel, vaní, vodovodných batérií či doplnkov inšpirovaných štýlom minulého storočia. Čo z toho by ste v prípade vašej kúpeľne nemali určite vynechať?

3 prvky, ktoré potrebuje každá retro kúpeľňa

Chystáte sa na kompletnú premenu, alebo len čiastočnú rekonštrukciu, vďaka ktorej získate dokonalú atmosféru minulého storočia? V oboch prípadoch sú kľúčové tri oblasti, ktoré by ste nemali vynechať.

Vzory a farby

Jemné odtiene pastelových farieb a výrazné dekory sú to, čo by malo upútať vašu pozornosť v každej retro kúpeľni. Štýl obkladov vždy voľte s ohľadom na to, aké budete vyberať doplnky. Jedno by nemalo prebíjať druhé. Je preto dôležité rozhodnúť sa, či uprednostníte výrazné obkladačky, alebo neprehliadnuteľné doplnky.

Samostatne stojaca vaňa

Dominantným prvkom každej kúpeľne je vaňa či sprchový kút. V prípade retro štýlu sa však viac sústreďte práve na vaňu. Tá pravá bude výrazná, voľne stojaca vaňa, ktorú umiestnite na ozdobné nožičky. Do interiéru vnesie punc elegancie, pôvabu a vykúzli romantickú atmosféru. Vaňa by mala mať skôr oblé tvary a detaily na podstavci, nožičkách i kohútikoch by mali ladiť s batériou umývadla.

Štýlové batérie

Umývadlové a vaňové batérie sú v prípade tohto štýlu kľúčom k úspechu. S tými pákovými sa rovno rozlúčte, do retro kúpeľne patria tradičné otočné kohútiky. Nájdete ich napríklad v portfóliu slovenského e-shopu Sanitino, konkrétne pod značkou Kludi. Pozrite sa na kompletnú ponuku a vyberte si tú pravú pre váš osobitý retro štýl.