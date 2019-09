Čo na opicu: Ako na bolesť hlavy a čo jesť po prehýrenej noci

Samotnej opice sa nezbavíte lusknutím prsta, ale môžete zmierniť jej príznaky. Zistite viac článku.

Samotnej opice sa nezbavíte lusknutím prsta, ale môžete zmierniť jej príznaky. Spite, čo to ide, dodajte telu vodu, cukor, vitamín B a C a tiež sodík spolu s draslíkom. Znie to zložito, ale nie je. Horúci vývar, bylinkový čaj s medom a rehydratačný roztok vás postaví na nohy.

Čo sa deje s telom pri opici

Telo je dehydrované, pečeň má plné ruky práce s odbúravaním alkoholu a nemá čas na premenu cukru, chýbajú nám vitamíny a energie, ktorú potrebujeme. Žalúdok je prekyslený, páli nás záha, je nám nevoľno, vraciame alebo máme hnačku, bolí nás hlava i svaly.

Niekedy nás „len“ bolí hlava, niekedy je hlava v poriadku a trápi nás žalúdok, a po naozaj bujaré noci sa stretávame so všetkými príznakmi naraz.

Ako na bolesť hlavy

Hlava nás bolí, pretože sme dehydrovaní. Je jedno, či ste pili koňak alebo víno. Počas pitia alkoholu a pred spaním sme toho pravdepodobne moc nealkoholického nevypili, takže pre nabudúce si to zapamätáme a urobíme to lepšie. A teraz sa pokúsime vyžehliť napáchané škody.

Veľa pite. Uvarte si bylinkový čaj, chybu neurobíte ani s mätovým alebo harmančekovým. Pridajte lyžicu medu a trochu citrónu. Tým dodáte žiaduce vitamín C i cukor. Pokiaľ máte doma zázvor, nakrájajte ho na tenké plátky, zalejte horúcou vodou, nechajte trocha vychladnúť a vypite.

Dobrou voľbou je tiež rehydratačný roztok, ktorý vám pomôže rýchlo zavodniť organizmus a doplniť chýbajúce draslík a sodík. Rehydratačné roztoky síce nie sú primárne určené na liečbu opice, ale faktom je, že pomáhajú. Dodajú vám presne to, čo napríklad po prehýrenej noci s whiskey, potrebujete.

Čo jesť po opici

Ak vám to žalúdok dovolí, dajte si poriadne raňajky alebo silný vývar. Pri potravinách neexistuje jeden platný recept pre všetkých, každý má iné chute a znesie niečo iné. Držte sa len pravidlá, aby potraviny a nápoje, ktoré si dáte, neboli kyslé. To je pre váš prekyslený žalúdok nežiaduce. Kávu, či ovocný džús si nechajte radšej na inokedy.

Nezabúdajte, že pri predaji alkoholu online musíte mať 18 a viac.