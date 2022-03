Najčastejšie chyby pri tvorbe titulkov

Autor fotky: Andrea Piacquadio na Pexels

Správne zvolený titulok je rozhodujúcim kritériom pre kliknutie na váš web z ponuky vyhľadávania. Užívateľ si spravidla vyberá z toho, čo sa mu zobrazí na prvej strane. To znamená, že čím je vyššia pozícia webu vo vyhľadávaní, tým viac návštevníkov získa.

Výstižný a zaujímavý titulok je tým prvým, čo užívateľ vidí, keď vyhľadáva cez vyhľadávač. Avšak meta title plní aj ďalšie funkcie, ktoré nie sú dôležité pre užívateľa, ale pre samotný vyhľadávač. Ten totiž titulok registruje ako nadpis stránky a má preň väčšiu dôležitosť ako hlavný nadpis (H1). Jeho vzniku by teda mala predchádzať dôsledná SEO analýza.

6 najčastejších chýb pri tvorbe titulkov

Dať dokopy presný, pútavý a pre vyhľadávač relevantný titulok nie je až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Stále existujú napríklad dlhé, nič nehovoriace titulky, s kľúčovými slovami na konci.

Ak chcete v online biznise zožať úspech, skúste sa preto pri vytváraní meta title vyhnúť nasledovným chybám. Ktoré sú to?

Príliš dlhé titulky

V prvom rade si treba uvedomiť, že hlavný nadpis a titulok nemusia byť totožné. Pre titulok je dôležité, aby nebol dlhší ako 55 znakov. Pri dĺžke hlavného nadpisu sa v počte znakov zásadne limitovať nemusíte.

Čo sa stane, keď je meta title dlhší, ako je odporúčané? Titulok sa vo vyhľadávaní nezobrazí celý, čo môže ovplyvniť jeho celkový význam alebo znížiť záujem užívateľa.

Myslite aj na to, že ľudia neradi čítajú a klikajú na dlhé, zložité alebo nezrozumiteľné titulky.

Duplicitné titulky

Kvalitná on-page SEO optimalizácia vám zabezpečí, že duplicitné titulky sa vás týkať nebudú. Duplicitné titulky často vznikajú pri stránkovaní eshopu, vo výpise článkov alebo zhodným pomenovaním produktov vo viacerých kategóriách.

Ako príklad poslúži duplicita v kategóriách eshopu. Titulok “vrece na odpad” sa nachádza v kategórii recyklovateľných vriec na odpad, ďalší medzi kompostovateľnými alebo vreciami na ťažký odpad. Týmto spôsobom sa oberáte o získanie lepšej priečky vo vyhľadávaní.

Titulky s kľúčovým slovom na konci

Pri vytváraní meta title je potrebné prihliadať aj na umiestnenie kľúčových slov. Z hľadiska on-page SEO je najvýhodnejšie použiť keywords na začiatku titulku s tým, že by mal byť štylisticky správny a pre užívateľa atraktívny.

Titulky, ktoré nič nehovoria

Kvalitný titulok musí, okrem iného, čo najpresnejšie vystihnúť konkrétny produkt alebo službu. Ak produkt označíte titulkom “vchodové dvere” alebo “DFv42a” užívateľ nebude vedieť, o čo presne ide a uprednostní iný eshop.

Over-optimalizované titulky

Pre linkbuilding platí, že nie je rozhodujúci počet odkazov, ale ich kvalita a umiestnenie na populárnych weboch s podobným zameraním. Tvorba titulkov sa nezaobíde bez kvalitnej SEO optimalizácie a vhodného použitia kľúčových slov.

Keď chcete zvýšiť organickú návštevnosť, vyhnite sa preplneniu titulkov kľúčovými slovami alebo používaniu ich synoným. Riaďte sa zlatým pravidlom, že všetko s mierou a stavte na originalitu meta title.

Titulky obsahujúce skratky

Už viete, že titulok by nemal byť dlhší ako 55 znakov. Možno vás napadlo, že aby ste sa do tohto limitu zmestili, keby ste niektoré slová skrátili. Napríklad namiesto slovného spojenia “marketingová stratégia” použijete skratku “marketing. stratégia”. Urobiť to, samozrejme, môžete, avšak užívateľovi sa takýto meta title zle číta a vyhľadávač ho nemusí správne vyhodnotiť.

Samozrejme, skratky ako napríklad SEO, sú v úplnom poriadku, ba sú žiaduce až nevyhnutné.